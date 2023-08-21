Екатеринбург обошел Шанхай и Бангкок по качеству жизни

Екатеринбург занял 173 место в рейтинге городов мира по качеству жизни. Тем самым уральская столица обошла Шанхай (Китай), Бангкок (Таиланд) и Рио-де-Жанейро (Бразилия). Информация об этом появилась на сайте NUMBEO.
Всего в рейтинг попали 195 городов мира. «На 173 месте оказался Екатеринбург, в котором по мнению аналитиков, индекс качества жизни составляет 94,4 балла, индекс покупательной способности — 49,9 баллов, индекс безопасности — 53,5, индекс здравоохранения — 52,5, индекс стоимости жизни — 34,3», — следует из исследования. Екатеринбург обошел Боготу, Шанхай, Бангкок, Рио-де-Жанейро, Манила, Алматы и другие города.
Лидерами рейтинга стали Гаага, Роттердам и Люксембург. Индекс качества жизни европейских городов составил от 200,5 до 215,7 баллов.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области на 5% стало больше жителей, зарабатывающих от 100 тысяч рублей. В прошлом году на такие вакансии приходилось 17% от всех предложений о работе.
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