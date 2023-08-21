В Челябинске набирают артиллеристов для службы на СВО

22 августа 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Челябинцев зовут служить в отдельную бригаду особого назначения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинске набирают артиллеристов для прохождения службы в отдельной бригаде особого назначения в зоне СВО. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе 23 отряда спецназначения «Оберег», бригада дислоцируется в Донецке. «В отдельную бригаду особого назначения требуются командир взвода минометной батареи, старший передовой наблюдатель минометной батареи, передовой наблюдатель. Заключение контракта от одного года и более. Рассмотрим кандидатов, в том числе из запаса», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Спецназ г. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Кандидатам предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей, 195 тысяч рублей единоразово при заключении контракта. Денежное содержание определено за участие в СВО. Также они получат 25% за службу в части особого назначения. Помимо этого, им оформят ежегодную материальную помощь в размере одного оклада. Чтобы попасть в состав бригады кандидатам необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, пройти профотбор и медосмотр. В случаях, если кандидаты были ранее уволены из-за несоблюдения условий контракта либо не служили по призыву, они все равно могут претендовать на должность в бригаде.

В Челябинске набирают артиллеристов для прохождения службы в отдельной бригаде особого назначения в зоне СВО. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе 23 отряда спецназначения «Оберег», бригада дислоцируется в Донецке. «В отдельную бригаду особого назначения требуются командир взвода минометной батареи, старший передовой наблюдатель минометной батареи, передовой наблюдатель. Заключение контракта от одного года и более. Рассмотрим кандидатов, в том числе из запаса», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Спецназ г. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Кандидатам предлагают заработную плату от 200 тысяч рублей, 195 тысяч рублей единоразово при заключении контракта. Денежное содержание определено за участие в СВО. Также они получат 25% за службу в части особого назначения. Помимо этого, им оформят ежегодную материальную помощь в размере одного оклада. Чтобы попасть в состав бригады кандидатам необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, пройти профотбор и медосмотр. В случаях, если кандидаты были ранее уволены из-за несоблюдения условий контракта либо не служили по призыву, они все равно могут претендовать на должность в бригаде.