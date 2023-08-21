21 августа 2023

Названа причина смерти супругов в Асбесте, чьи тела лежали рядом с тремя детьми

Вероятной причиной смерти мужа и жены в Асбесте стала передозировка наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, полиция, оцепление, ресторан
Тела были найдены в квартире Асбеста Фото:

Причиной смерти мужа и жены в Асбесте (Свердловская область), чьи тела были найдены в квартире с тремя маленькими детьми, стала передозировка наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Передозировка метадоном. Супруги вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртным», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, директор детского сада, который посещали старшая и средняя дочь супругов, оповещала комиссию по делам несовершеннолетних (ПДН) и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и ЗП) о том, что родители забирают детей пьяными. «Она подавала сигналы, что дети находятся в социально-опасном положении. Никаких мер не последовало», — добавил собеседник.

Тела мужа и жены были найдены в квартире Асбеста. Там же находились трое их маленьких дочерей полутора, четырех и пяти лет. Старших девочек поместили в приют, а младшую — в больницу для обследования. Известно, что их родители имели за плечами судимости.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Там сообщили, что причина смерти супругов еще выясняется, и воздержались от более подробного ответа.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной смерти мужа и жены в Асбесте (Свердловская область), чьи тела были найдены в квартире с тремя маленькими детьми, стала передозировка наркотиками. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Передозировка метадоном. Супруги вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртным», — рассказал собеседник агентства. По его словам, директор детского сада, который посещали старшая и средняя дочь супругов, оповещала комиссию по делам несовершеннолетних (ПДН) и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и ЗП) о том, что родители забирают детей пьяными. «Она подавала сигналы, что дети находятся в социально-опасном положении. Никаких мер не последовало», — добавил собеседник. Тела мужа и жены были найдены в квартире Асбеста. Там же находились трое их маленьких дочерей полутора, четырех и пяти лет. Старших девочек поместили в приют, а младшую — в больницу для обследования. Известно, что их родители имели за плечами судимости. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. Там сообщили, что причина смерти супругов еще выясняется, и воздержались от более подробного ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...