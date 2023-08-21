Бывший депутат Тюменской облдумы Юхневич уехал на СВО

22 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Юрий Юхневич подписал контракт с Минобороны РФ на один год Фото: Николай Бастриков © URA.RU Экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Юхневич добровольцем ушел на СВО. Об этом сообщает горком КПРФ Тобольска, которым Юхневич руководил около 10 лет. «Бывший руководитель тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич добровольцем уехал на СВО. Юрий Болеславович заключил контракт с Министерством обороны РФ на один год», — рассказали в горкоме. Юхневич заседал в Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы. Он не смог избраться в новый созыв парламента из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. В 2022 году со скандалом покинул пост главы тобольского горкома партии.

Экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Юхневич добровольцем ушел на СВО. Об этом сообщает горком КПРФ Тобольска, которым Юхневич руководил около 10 лет. «Бывший руководитель тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич добровольцем уехал на СВО. Юрий Болеславович заключил контракт с Министерством обороны РФ на один год», — рассказали в горкоме. Юхневич заседал в Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы. Он не смог избраться в новый созыв парламента из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. В 2022 году со скандалом покинул пост главы тобольского горкома партии.