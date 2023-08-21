21 августа 2023

Бывший депутат Тюменской облдумы Юхневич уехал на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое в 2017 году заседание Тюменской областной думы. Тюмень, юхневич юрий
Юрий Юхневич подписал контракт с Минобороны РФ на один год Фото:

Экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Юхневич добровольцем ушел на СВО. Об этом сообщает горком КПРФ Тобольска, которым Юхневич руководил около 10 лет.

«Бывший руководитель тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич добровольцем уехал на СВО. Юрий Болеславович заключил контракт с Министерством обороны РФ на один год», — рассказали в горкоме.

Юхневич заседал в Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы. Он не смог избраться в новый созыв парламента из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. В 2022 году со скандалом покинул пост главы тобольского горкома партии.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Юхневич добровольцем ушел на СВО. Об этом сообщает горком КПРФ Тобольска, которым Юхневич руководил около 10 лет. «Бывший руководитель тобольского горкома КПРФ Юрий Юхневич добровольцем уехал на СВО. Юрий Болеславович заключил контракт с Министерством обороны РФ на один год», — рассказали в горкоме. Юхневич заседал в Тюменской облдумы с 2016 по 2021 годы. Он не смог избраться в новый созыв парламента из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. В 2022 году со скандалом покинул пост главы тобольского горкома партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...