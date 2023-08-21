Зарплаты у строителей ХМАО выросли на 15%

22 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Работникам стали платить на 15% больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросли зарплаты в сфере дорожного строительства. По сравнению с 2020 годом, сейчас работникам стали платить на 15% больше. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter. «В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос на 31% по сравнению с 2020 годом. Средние предлагаемые зарплаты увеличились с 90,8 тысяч рублей до 103,4 тысяч рублей», — поясняют аналитики. Чаще всего работодатели ищут машинистов, водителей, прорабов, инженеров ПТО, разнорабочих и сварщиков. «Именно машинистам и сварщикам предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату — в среднем около 150 тысяч рублей», — добавляет HeadHunter. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут водителей на самосвалы. Сотрудникам обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей, а работать предстоит вахтовым методом.

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли зарплаты в сфере дорожного строительства. По сравнению с 2020 годом, сейчас работникам стали платить на 15% больше. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter. «В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году вырос на 31% по сравнению с 2020 годом. Средние предлагаемые зарплаты увеличились с 90,8 тысяч рублей до 103,4 тысяч рублей», — поясняют аналитики. Чаще всего работодатели ищут машинистов, водителей, прорабов, инженеров ПТО, разнорабочих и сварщиков. «Именно машинистам и сварщикам предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату — в среднем около 150 тысяч рублей», — добавляет HeadHunter. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут водителей на самосвалы. Сотрудникам обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей, а работать предстоит вахтовым методом.