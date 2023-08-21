Пермский министр объяснила желание назначать и увольнять директоров школ

Глава пермского мионбра Кассина: мэрии блокируют посылы федеральных властей учителям

22 августа 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Раиса Кассина выступает за централизованную власть Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министр образования Пермского края Раиса Кассина объяснила желание региональных властей забрать у мэрий городов полномочия по назначению и увольнению директоров школ. По ее словам, это тренд, заданный правительством РФ. На данный момент централизованная система управления сферой образования зачастую сталкивается с проблемами на уровне муниципалитетов. Донести все посылы федеральных властей до каждого учителя мешают местные чиновники, заявила Кассина в законодательном собрании Прикамья. «Не имея возможности назначать и увольнять директоров, мы не сможем выполнить главную стратегическую задачу сохранения единых позиций по всем направлениям в сфере образования. Потому что каждый будет выполнять те задачи, которые ему ставит ближайший начальник, а не ту, которую ставит страна. У меня есть много примеров, когда посылы, которые идут сверху от федерации к нам, а мы должны довести их до каждого учителя, они прерываются на уровне муниципалитетов», — пояснила Кассина на заседании комитета ЗС по развитию инфраструктуры, передает корреспондент URA.RU. На заседании сегодня рассматривали законопроект о передаче ряда полномочий от администрации Перми на уровень правительства региона. Как рассказывало URA.RU, все разногласия, возникшие ранее между надзорными ведомствами и администрацией губернатора, были решены. Но спорным остался вопрос о праве назначать и увольнять директоров школ. По мнению прокуратуры, если краевые власти заберут эти полномочия себе, то они должны стать и учредителями образовательных учреждений. Сейчас им является мэрия Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр образования Пермского края Раиса Кассина объяснила желание региональных властей забрать у мэрий городов полномочия по назначению и увольнению директоров школ. По ее словам, это тренд, заданный правительством РФ. На данный момент централизованная система управления сферой образования зачастую сталкивается с проблемами на уровне муниципалитетов. Донести все посылы федеральных властей до каждого учителя мешают местные чиновники, заявила Кассина в законодательном собрании Прикамья. «Не имея возможности назначать и увольнять директоров, мы не сможем выполнить главную стратегическую задачу сохранения единых позиций по всем направлениям в сфере образования. Потому что каждый будет выполнять те задачи, которые ему ставит ближайший начальник, а не ту, которую ставит страна. У меня есть много примеров, когда посылы, которые идут сверху от федерации к нам, а мы должны довести их до каждого учителя, они прерываются на уровне муниципалитетов», — пояснила Кассина на заседании комитета ЗС по развитию инфраструктуры, передает корреспондент URA.RU. На заседании сегодня рассматривали законопроект о передаче ряда полномочий от администрации Перми на уровень правительства региона. Как рассказывало URA.RU, все разногласия, возникшие ранее между надзорными ведомствами и администрацией губернатора, были решены. Но спорным остался вопрос о праве назначать и увольнять директоров школ. По мнению прокуратуры, если краевые власти заберут эти полномочия себе, то они должны стать и учредителями образовательных учреждений. Сейчас им является мэрия Перми.