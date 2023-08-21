21 августа 2023

Проект Махонина об изъятии полномочий у мэрии Перми споткнулся о директоров школ

Пермская прокуратура и аппарат ЗС отказываются доверить назначение директоров школ краевым властям
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Администрации Дмитрий Махонина придется продолжить искать компромисс с прокуратурой Фото:

В законодательном собрании Пермского края начали рассматривать законопроект губернатора Дмитрий Махонина о перераспределении ряда полномочий мэрии Перми на уровень правительства региона. Ранее претензии к инициативе высказали в прокуратуре и аппарате ЗС. В итоге из 16 полномочий администрация губернатора согласилась оставить в Перми восемь. Но камнем преткновения стал вопрос назначения директоров школ, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета ЗС по развитию инфраструктуры.

«Изначально проектом предусмотрено перераспределение полномочий по назначению, увольнению, премированию руководителей образовательных учреждений. [Поправками] предлагается исключить премирование, а дополнить проведением аттестации кандидатов на должность руководителя», — озвучила на заседании заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян.

Таким образом власти края настаивают на праве увольнять и назначать директоров школ. Но против этого выступили представители прокуратуры, государственно-правового и аналитического управлений заксобрания. По их мнению, если региональные власти хотят назначать директоров школ, то они же должны быть и их учредителями. Сейчас же учредителями школ являются муниципалитеты.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Махонин решил забрать у администрации Перми 16 полномочий в сферах образования, рекламы, недвижимости, торговли, ЖКХ и похоронного дела. Против высказались в прокуратуре и аппарате ЗС. В итоге власти края согласились с частью претензий, оставив за мэрией все полномочия в сфере земельных отношений, торговой деятельности и рекламы, а также по контролю за теплоснабжающими организациями и похоронному делу. В первом чтении законопроект рассмотрят на пленарном заседании ЗС 24 августа. Глава инфраструктурного комитета Павел Черепанов отметил, что разногласия в сфере образования удастся устранить до второго чтения.

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В законодательном собрании Пермского края начали рассматривать законопроект губернатора Дмитрий Махонина о перераспределении ряда полномочий мэрии Перми на уровень правительства региона. Ранее претензии к инициативе высказали в прокуратуре и аппарате ЗС. В итоге из 16 полномочий администрация губернатора согласилась оставить в Перми восемь. Но камнем преткновения стал вопрос назначения директоров школ, передает корреспондент URA.RU с заседания комитета ЗС по развитию инфраструктуры. «Изначально проектом предусмотрено перераспределение полномочий по назначению, увольнению, премированию руководителей образовательных учреждений. [Поправками] предлагается исключить премирование, а дополнить проведением аттестации кандидатов на должность руководителя», — озвучила на заседании заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян. Таким образом власти края настаивают на праве увольнять и назначать директоров школ. Но против этого выступили представители прокуратуры, государственно-правового и аналитического управлений заксобрания. По их мнению, если региональные власти хотят назначать директоров школ, то они же должны быть и их учредителями. Сейчас же учредителями школ являются муниципалитеты. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Махонин решил забрать у администрации Перми 16 полномочий в сферах образования, рекламы, недвижимости, торговли, ЖКХ и похоронного дела. Против высказались в прокуратуре и аппарате ЗС. В итоге власти края согласились с частью претензий, оставив за мэрией все полномочия в сфере земельных отношений, торговой деятельности и рекламы, а также по контролю за теплоснабжающими организациями и похоронному делу. В первом чтении законопроект рассмотрят на пленарном заседании ЗС 24 августа. Глава инфраструктурного комитета Павел Черепанов отметил, что разногласия в сфере образования удастся устранить до второго чтения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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