Седьмым погибшим диггером оказался главный пиарщик крупнейшей IT-компании РФ

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Подземное русло реки Основинка. Екатеринбург, ливневка, канализация, диггер
Диггеров затопило водой под землей из-за сильного ливня в Москве Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

По предварительной информации, седьмым погибшим диггером оказался руководитель PR-службы крупнейшей IT-компании «Ланит» Дмитрий Маркушин. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Также в Москве обнаружено тело, предварительно, руководителя PR-службы компании „Ланит“ Дмитрия Маркушина», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Маркушин отправился на смертельную экскурсию по московским коллекторам вместе дочерью и племянником. На данный момент поисковая операция завершена.

Группа диггеров отправилась на экскурсию по московским коллекторам в середине августа. На тот момент в Москве шел сильный дождь, из-за чего их затопило водой. 22 августа был задержан один из организаторов смертельной экскурсии. Всего в путешествии по коллекторам принимали участие восемь человек.

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По предварительной информации, седьмым погибшим диггером оказался руководитель PR-службы крупнейшей IT-компании «Ланит» Дмитрий Маркушин. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Также в Москве обнаружено тело, предварительно, руководителя PR-службы компании „Ланит“ Дмитрия Маркушина», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что Маркушин отправился на смертельную экскурсию по московским коллекторам вместе дочерью и племянником. На данный момент поисковая операция завершена. Группа диггеров отправилась на экскурсию по московским коллекторам в середине августа. На тот момент в Москве шел сильный дождь, из-за чего их затопило водой. 22 августа был задержан один из организаторов смертельной экскурсии. Всего в путешествии по коллекторам принимали участие восемь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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