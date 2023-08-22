Задержан организатор экскурсии по коллекторам Москвы, в которой погибли люди

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Александр Ким планировал покинуть Россию, но был задержан силовиками Фото:
новость из сюжета
Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Сотрудники силовых структур задержали гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима, являющегося организатором подземной экскурсии по Москве, в которой погибли люди. Предприниматель собирался скрыться за границей, но не успел, передает telegram-канал 112. Его доставят в Москву на допрос.

21 августа из Москвы-реки выловили несколько трупов. Погибшие принимали участие в подземной экскурсии по коллекторам вместе с диггерами. Причиной смерти послужил сильный ливень, который затопил подземные помещения. Всего в экскурсии участвовали восемь человек.

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Сотрудники силовых структур задержали гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима, являющегося организатором подземной экскурсии по Москве, в которой погибли люди. Предприниматель собирался скрыться за границей, но не успел, передает telegram-канал 112. Его доставят в Москву на допрос. 21 августа из Москвы-реки выловили несколько трупов. Погибшие принимали участие в подземной экскурсии по коллекторам вместе с диггерами. Причиной смерти послужил сильный ливень, который затопил подземные помещения. Всего в экскурсии участвовали восемь человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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