Задержан организатор экскурсии по коллекторам Москвы, в которой погибли люди

Александр Ким планировал покинуть Россию, но был задержан силовиками
новость из сюжетаЛивень утопил группу диггеров в московском коллекторе
Сотрудники силовых структур задержали гендиректора ООО «Спутник» Александра Кима, являющегося организатором подземной экскурсии по Москве, в которой погибли люди. Предприниматель собирался скрыться за границей, но не успел, передает telegram-канал 112. Его доставят в Москву на допрос.
21 августа из Москвы-реки выловили несколько трупов. Погибшие принимали участие в подземной экскурсии по коллекторам вместе с диггерами. Причиной смерти послужил сильный ливень, который затопил подземные помещения. Всего в экскурсии участвовали восемь человек.
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