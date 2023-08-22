Shot опубликовал список погибших диггеров

22 августа 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Спасатели завершили поисковые операции, пишет Shot Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе Анонсирован список погибших в результате несчастного происшествия, связанного с пропажей группы диггеров в Москве. Группа отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы. «В списке также находятся 63-летние Андрей и Елена Фадеевы, а также руководитель PR-службы компании „Ланит“ Дмитрий Маркушин», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что спасатели успешно обнаружили тела всех восьми участников этой фатальной экскурсии. Тела экскурсовода Константина Филиппова и одной из участниц, Дарьи Быковой, были обнаружены рядом с «Зарядьем», в то время как тела Маркушина и его дочери Лизы были найдены возле Большого Устьинского моста, передали в telegram-канале. Поисковые мероприятия завершены. Следственный комитет РФ подтвердил данную информацию. Ранее стало известно, что в результате сильного ливня в подземелье Москвы погибли восемь человек. По этому случаю проводится уголовное расследование по части 3 статьи 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. За это преступление виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Анонсирован список погибших в результате несчастного происшествия, связанного с пропажей группы диггеров в Москве. Группа отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы. «В списке также находятся 63-летние Андрей и Елена Фадеевы, а также руководитель PR-службы компании „Ланит“ Дмитрий Маркушин», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что спасатели успешно обнаружили тела всех восьми участников этой фатальной экскурсии. Тела экскурсовода Константина Филиппова и одной из участниц, Дарьи Быковой, были обнаружены рядом с «Зарядьем», в то время как тела Маркушина и его дочери Лизы были найдены возле Большого Устьинского моста, передали в telegram-канале. Поисковые мероприятия завершены. Следственный комитет РФ подтвердил данную информацию. Ранее стало известно, что в результате сильного ливня в подземелье Москвы погибли восемь человек. По этому случаю проводится уголовное расследование по части 3 статьи 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. За это преступление виновным грозит до 10 лет лишения свободы.