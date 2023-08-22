Shot опубликовал список погибших диггеров

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Поиски утонувших. Тюмень , спасательный круг, спасатель
Спасатели завершили поисковые операции, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Анонсирован список погибших в результате несчастного происшествия, связанного с пропажей группы диггеров в Москве. Группа отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы.

«В списке также находятся 63-летние Андрей и Елена Фадеевы, а также руководитель PR-службы компании „Ланит“ Дмитрий Маркушин», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что спасатели успешно обнаружили тела всех восьми участников этой фатальной экскурсии. Тела экскурсовода Константина Филиппова и одной из участниц, Дарьи Быковой, были обнаружены рядом с «Зарядьем», в то время как тела Маркушина и его дочери Лизы были найдены возле Большого Устьинского моста, передали в telegram-канале.

Поисковые мероприятия завершены. Следственный комитет РФ подтвердил данную информацию.

Ранее стало известно, что в результате сильного ливня в подземелье Москвы погибли восемь человек. По этому случаю проводится уголовное расследование по части 3 статьи 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. За это преступление виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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Анонсирован список погибших в результате несчастного происшествия, связанного с пропажей группы диггеров в Москве. Группа отправилась на экскурсию по подземным коллекторам Москвы. «В списке также находятся 63-летние Андрей и Елена Фадеевы, а также руководитель PR-службы компании „Ланит“ Дмитрий Маркушин», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что спасатели успешно обнаружили тела всех восьми участников этой фатальной экскурсии. Тела экскурсовода Константина Филиппова и одной из участниц, Дарьи Быковой, были обнаружены рядом с «Зарядьем», в то время как тела Маркушина и его дочери Лизы были найдены возле Большого Устьинского моста, передали в telegram-канале. Поисковые мероприятия завершены. Следственный комитет РФ подтвердил данную информацию. Ранее стало известно, что в результате сильного ливня в подземелье Москвы погибли восемь человек. По этому случаю проводится уголовное расследование по части 3 статьи 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. За это преступление виновным грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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