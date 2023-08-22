Свердловчанка, которую экс-бойфренд заразил ВИЧ, просит Путина о помощи

Жительница Екатеринбурга, которая обвинила бывшего возлюбленного в том, что мужчина намеренно заразил девушку ВИЧ-инфекцией, написала обращение на имя президента России Владимира Путина. Алена просит главу государства обратить внимание на то, что, несмотря на все видимые факты преступления, в возбуждении уголовного дела девушке отказали. Соответсвующий документ имеется в распоряжении URA.RU.
«Ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено в форме электронного документа и зарегистрировано», — говорится в документе. Обращение от екатеринбурженки было зарегистрировано 18 августа.
Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбурженка Алена обвинила экс-бойфренда в том, что он заразил ее ВИЧ. По словам девушки, бывший возлюбленный почти 20 лет скрывал от своих пассий болезнь. Горожанка уверена в том, что бывший ухажер — ВИЧ-диссидент. Чтобы добиться справедливости, екатеринбурженка обратилась в полицию. Однако начальник отдела полиции № 8 в Екатеринбурге Роман Хайдаршин отказался возбуждать уголовное дело на ВИЧ- диссидента.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.