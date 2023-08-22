Эрдоган приедет в Россию ради Путина

Президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал приезд в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.
«Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России», — говорится в материале издания. Там добавили, что визит будет ключевым шагом для достижения соглашения о зерновом коридоре.
Ранее стало известно, что Турция готова обеспечить беспрепятственный проход через Босфор и Дарданеллы для судов с зерном из украинских портов. Источники в Министерстве национальной обороны Турции подтвердили эту информацию. Также Украина и страны НАТО выбрали Сулинский канал в качестве альтернативного маршрута для перевозки зерна. Этот путь, который проходит через Румынию и Молдавию, позволяет обойти ограничения, введенные Россией, на въезд.
Президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал приезд в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak. «Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России», — говорится в материале издания. Там добавили, что визит будет ключевым шагом для достижения соглашения о зерновом коридоре. Ранее стало известно, что Турция готова обеспечить беспрепятственный проход через Босфор и Дарданеллы для судов с зерном из украинских портов. Источники в Министерстве национальной обороны Турции подтвердили эту информацию. Также Украина и страны НАТО выбрали Сулинский канал в качестве альтернативного маршрута для перевозки зерна. Этот путь, который проходит через Румынию и Молдавию, позволяет обойти ограничения, введенные Россией, на въезд.