Эрдоган приедет в Россию ради Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Реджеп Эрдоган планирует встречу с Владимиром Путиным в Москве, пишет Yeni Safak Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал приезд в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak.

«Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России», — говорится в материале издания. Там добавили, что визит будет ключевым шагом для достижения соглашения о зерновом коридоре.

Ранее стало известно, что Турция готова обеспечить беспрепятственный проход через Босфор и Дарданеллы для судов с зерном из украинских портов. Источники в Министерстве национальной обороны Турции подтвердили эту информацию. Также Украина и страны НАТО выбрали Сулинский канал в качестве альтернативного маршрута для перевозки зерна. Этот путь, который проходит через Румынию и Молдавию, позволяет обойти ограничения, введенные Россией, на въезд.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал приезд в Россию для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak. «Эрдоган планирует встретиться с Путиным в России», — говорится в материале издания. Там добавили, что визит будет ключевым шагом для достижения соглашения о зерновом коридоре. Ранее стало известно, что Турция готова обеспечить беспрепятственный проход через Босфор и Дарданеллы для судов с зерном из украинских портов. Источники в Министерстве национальной обороны Турции подтвердили эту информацию. Также Украина и страны НАТО выбрали Сулинский канал в качестве альтернативного маршрута для перевозки зерна. Этот путь, который проходит через Румынию и Молдавию, позволяет обойти ограничения, введенные Россией, на въезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...