Турция пообещала пропускать через проливы идущие с Украины суда с зерном

Турция готова обеспечить беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, которые отправляются из портов Украины. Об этом рассказали источники в Министерстве национальной обороны Турции.
«Если судна с зерном из Украины прибудут, то они пройдут через проливы», — передает слова источников телеканал Haber Global. Там добавили, что проход будет осуществлен через проливы Босфор и Дарданеллы. На данный момент неизвестно ни об одном судне, которое бы отправилось из украинских портов, заключили в министерстве.
Ранее стало известно, что Украина и страны НАТО выбрали Сулинский канал в качестве альтернативного маршрута для перевозки зерна, позволяющего обойти ограничения на въезд, введенные Россией. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о первом судне, прошедшем через этот коридор в порт Одессы. Вашингтон активно ищет альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна после окончания зерновой сделки. Они стремятся достичь соглашений с Турцией и другими восточноевропейскими странами, передает Life.
Турция готова обеспечить беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, которые отправляются из портов Украины. Об этом рассказали источники в Министерстве национальной обороны Турции. «Если судна с зерном из Украины прибудут, то они пройдут через проливы», — передает слова источников телеканал Haber Global. Там добавили, что проход будет осуществлен через проливы Босфор и Дарданеллы. На данный момент неизвестно ни об одном судне, которое бы отправилось из украинских портов, заключили в министерстве. Ранее стало известно, что Украина и страны НАТО выбрали Сулинский канал в качестве альтернативного маршрута для перевозки зерна, позволяющего обойти ограничения на въезд, введенные Россией. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о первом судне, прошедшем через этот коридор в порт Одессы. Вашингтон активно ищет альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна после окончания зерновой сделки. Они стремятся достичь соглашений с Турцией и другими восточноевропейскими странами, передает Life.