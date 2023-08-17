Турция пообещала пропускать через проливы идущие с Украины суда с зерном

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Турция будет пропускать судна с зерном из Украины, сообщает Haber Global Фото:
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Турция готова обеспечить беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, которые отправляются из портов Украины. Об этом рассказали источники в Министерстве национальной обороны Турции.

«Если судна с зерном из Украины прибудут, то они пройдут через проливы», — передает слова источников телеканал Haber Global. Там добавили, что проход будет осуществлен через проливы Босфор и Дарданеллы. На данный момент неизвестно ни об одном судне, которое бы отправилось из украинских портов, заключили в министерстве.

Ранее стало известно, что Украина и страны НАТО выбрали Сулинский канал в качестве альтернативного маршрута для перевозки зерна, позволяющего обойти ограничения на въезд, введенные Россией. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о первом судне, прошедшем через этот коридор в порт Одессы. Вашингтон активно ищет альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна после окончания зерновой сделки. Они стремятся достичь соглашений с Турцией и другими восточноевропейскими странами, передает Life.

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Турция готова обеспечить беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, которые отправляются из портов Украины. Об этом рассказали источники в Министерстве национальной обороны Турции. «Если судна с зерном из Украины прибудут, то они пройдут через проливы», — передает слова источников телеканал Haber Global. Там добавили, что проход будет осуществлен через проливы Босфор и Дарданеллы. На данный момент неизвестно ни об одном судне, которое бы отправилось из украинских портов, заключили в министерстве. Ранее стало известно, что Украина и страны НАТО выбрали Сулинский канал в качестве альтернативного маршрута для перевозки зерна, позволяющего обойти ограничения на въезд, введенные Россией. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о первом судне, прошедшем через этот коридор в порт Одессы. Вашингтон активно ищет альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна после окончания зерновой сделки. Они стремятся достичь соглашений с Турцией и другими восточноевропейскими странами, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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