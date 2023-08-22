Третий организатор экскурсии для диггеров скрылся в ОАЭ

Третий организатор трагической экскурсии по подземным коллекторам Москвы Александр Лазовский, который является одним из фигурантов уголовного дела, скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ (СК РФ).
«Лазовский находится в розыске. Он вылетел в ОАЭ», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Двух других организаторов экскурсии по подземным коллектором в Москве задержали ранее.
21 августа в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам погибла группа из восьми диггеров. Причиной гибели стало наводнение, вызванное сильным ливнем. Из-за него уровень воды в коллекторе достиг критической отметки и затопил подземные каналы.
Третий организатор трагической экскурсии по подземным коллекторам Москвы Александр Лазовский, который является одним из фигурантов уголовного дела, скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ (СК РФ). «Лазовский находится в розыске. Он вылетел в ОАЭ», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Двух других организаторов экскурсии по подземным коллектором в Москве задержали ранее. 21 августа в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам погибла группа из восьми диггеров. Причиной гибели стало наводнение, вызванное сильным ливнем. Из-за него уровень воды в коллекторе достиг критической отметки и затопил подземные каналы.