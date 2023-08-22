Третий организатор экскурсии для диггеров скрылся в ОАЭ

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Третий организатор московской экскурсии улетел в ОАЭ, заявили в СК РФ Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Третий организатор трагической экскурсии по подземным коллекторам Москвы Александр Лазовский, который является одним из фигурантов уголовного дела, скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ (СК РФ).

«Лазовский находится в розыске. Он вылетел в ОАЭ», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Двух других организаторов экскурсии по подземным коллектором в Москве задержали ранее.

21 августа в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам погибла группа из восьми диггеров. Причиной гибели стало наводнение, вызванное сильным ливнем. Из-за него уровень воды в коллекторе достиг критической отметки и затопил подземные каналы.

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Третий организатор трагической экскурсии по подземным коллекторам Москвы Александр Лазовский, который является одним из фигурантов уголовного дела, скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ (СК РФ). «Лазовский находится в розыске. Он вылетел в ОАЭ», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Двух других организаторов экскурсии по подземным коллектором в Москве задержали ранее. 21 августа в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам погибла группа из восьми диггеров. Причиной гибели стало наводнение, вызванное сильным ливнем. Из-за него уровень воды в коллекторе достиг критической отметки и затопил подземные каналы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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