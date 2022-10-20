Новый челябинский муниципалитет появился на карте

21 октября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

В новый муниципалитет вошли Коркино, Роза и Первомайский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Границы Коркинского муниципального округа в Челябинской области внесены в ЕГРН. Внесенные изменения можно увидеть на кадастровой карте: теперь нет границ между Коркино, Первомайским и Розой. «В октябре 2022 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены границы нового муниципального образования — Коркинского муниципального округа, а границы городских поселений и муниципального района сняты с кадастрового учета. В ходе проведенной масштабной работы по описанию границ округа были учтены предложения смежных муниципальных образований — Сосновского и Еткульского муниципальных районов, Копейского городского округа, устранены пересечения с их границами», — сообщается в паблике «Коркино и Коркинцы» во ВКонтакте. Также в соцсетях сообщается, что в состав Коркинского округа официально вошел участок под названием «25-й км» который раньше территориально относился к Сосновскому району. Следующим этапом станет внесение изменений в ФИАС — Федеральную информационную адресную систему. В Коркинский муниципальный округ был преобразован Коркинский муниципальный район. Ликвидированы советы депутатов Коркинского, Розинского и Первомайского поселений. В сентябре были избраны депутаты собрания округа. До конца года будут ликвидированы администрации Коркино, Розы и Первомайского. В ноябре состоятся выборы главы района. Заявление на участие в конкурсе подали четыре человека. Среди них глава района Наталья Лощинина, которая имеет все шансы сохранить пост руководителя муниципалитета.

Границы Коркинского муниципального округа в Челябинской области внесены в ЕГРН. Внесенные изменения можно увидеть на кадастровой карте: теперь нет границ между Коркино, Первомайским и Розой. «В октябре 2022 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены границы нового муниципального образования — Коркинского муниципального округа, а границы городских поселений и муниципального района сняты с кадастрового учета. В ходе проведенной масштабной работы по описанию границ округа были учтены предложения смежных муниципальных образований — Сосновского и Еткульского муниципальных районов, Копейского городского округа, устранены пересечения с их границами», — сообщается в паблике «Коркино и Коркинцы» во ВКонтакте. Также в соцсетях сообщается, что в состав Коркинского округа официально вошел участок под названием «25-й км» который раньше территориально относился к Сосновскому району. Следующим этапом станет внесение изменений в ФИАС — Федеральную информационную адресную систему. В Коркинский муниципальный округ был преобразован Коркинский муниципальный район. Ликвидированы советы депутатов Коркинского, Розинского и Первомайского поселений. В сентябре были избраны депутаты собрания округа. До конца года будут ликвидированы администрации Коркино, Розы и Первомайского. В ноябре состоятся выборы главы района. Заявление на участие в конкурсе подали четыре человека. Среди них глава района Наталья Лощинина, которая имеет все шансы сохранить пост руководителя муниципалитета.