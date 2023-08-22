Кандидат от ЕР Тарасов снялся с выборов в гордуму Тюмени

После снятия Тарасова основным претендентом на мандат стал Алексей Чирков (на фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Тарасов снялся с выборов в гордуму Тюмени. Об этом несостоявшийся депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Информацию URA.RU также подтвердили в реготделении ЕР.

«Сегодня я принял непростое решение — снять свою кандидатуру с выборов по 16 избирательному округу. Совмещать непосредственно работу с детьми и предвыборную деятельность невозможно. В данный момент для себя я выбрал работу с детьми», — написал Тарасов, который руководит в Тюмени детским технопарком «Кванториум».

Кроме того, Тарасов заявил, что сегодня улетает в Южно-Сахалинск, где примет участие в стратегической сессии для руководителей технопарков. «Перед нами поставят новые задачи в рамках нацпроекта „Образование“», — добавил он.

После снятия единоросса, основными претендентами на мандат в округе №16 являются действующий депутат гордумы от ЛДПР Алексей Чирков и представитель «Новых людей» Рудик Манукян. Ранее в этом же округе право быть избранным потерял самовыдвиженец Владимир Осейчук — его сняли с выборов после сдачи в избирком недействительных подписей в свою поддержку.