В США разрушили надежды Украины на новое оружие

19FortyFive: истребители F-16 не помогут Украине победить Россию

22 августа 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Украина получит устаревшие версии F-16, пишет 19FortyFive Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на то, что истребители F-16 являются надежными и эффективными самолетами, существуют определенные причины для сомнений в степени той пользы, которую они могут принести ВСУ в украинском конфликте. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Истребители F-16 не помогут ВСУ выиграть украинский конфликт и на то есть несколько причин», — говорится в материале издания. Автор объясняет, что количества украинских пилотов способных освоить F-16 недостаточно в ближайшей перспективе. Кроме того, у F-16 существуют логистические и тактические недостатки, которые необходимо преодолеть перед их использованием. F-16 — долгоживущая платформа самолета, разработанная в 1979 году. Украине будут предоставлены старые модификации, которые Нидерланды уже считают устаревшими. Использование F-16 требует значительной инфраструктурной поддержки и обслуживания, а также интеграции с системами противовоздушной обороны. Кроме того, F-16 уязвим для российских систем противовоздушной обороны и истребителей Су-35, заключили в материале. Ранее стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 боевых самолетов от Дании. Но перед Киевом были поставлены некоторые условия, одним из которых является строительство специальных укрытий на аэродромах для защиты истребителей от атак с воздуха, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на то, что истребители F-16 являются надежными и эффективными самолетами, существуют определенные причины для сомнений в степени той пользы, которую они могут принести ВСУ в украинском конфликте. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Истребители F-16 не помогут ВСУ выиграть украинский конфликт и на то есть несколько причин», — говорится в материале издания. Автор объясняет, что количества украинских пилотов способных освоить F-16 недостаточно в ближайшей перспективе. Кроме того, у F-16 существуют логистические и тактические недостатки, которые необходимо преодолеть перед их использованием. F-16 — долгоживущая платформа самолета, разработанная в 1979 году. Украине будут предоставлены старые модификации, которые Нидерланды уже считают устаревшими. Использование F-16 требует значительной инфраструктурной поддержки и обслуживания, а также интеграции с системами противовоздушной обороны. Кроме того, F-16 уязвим для российских систем противовоздушной обороны и истребителей Су-35, заключили в материале. Ранее стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 боевых самолетов от Дании. Но перед Киевом были поставлены некоторые условия, одним из которых является строительство специальных укрытий на аэродромах для защиты истребителей от атак с воздуха, передают «Дни.ру».