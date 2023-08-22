В США разрушили надежды Украины на новое оружие

19FortyFive: истребители F-16 не помогут Украине победить Россию
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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, f-16, истребители, stock, ф-16, ф16, f16
Украина получит устаревшие версии F-16, пишет 19FortyFive Фото:
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Несмотря на то, что истребители F-16 являются надежными и эффективными самолетами, существуют определенные причины для сомнений в степени той пользы, которую они могут принести ВСУ в украинском конфликте. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

«Истребители F-16 не помогут ВСУ выиграть украинский конфликт и на то есть несколько причин», — говорится в материале издания. Автор объясняет, что количества украинских пилотов способных освоить F-16 недостаточно в ближайшей перспективе. Кроме того, у F-16 существуют логистические и тактические недостатки, которые необходимо преодолеть перед их использованием.

F-16 — долгоживущая платформа самолета, разработанная в 1979 году. Украине будут предоставлены старые модификации, которые Нидерланды уже считают устаревшими. Использование F-16 требует значительной инфраструктурной поддержки и обслуживания, а также интеграции с системами противовоздушной обороны. Кроме того, F-16 уязвим для российских систем противовоздушной обороны и истребителей Су-35, заключили в материале.

Ранее стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 боевых самолетов от Дании. Но перед Киевом были поставлены некоторые условия, одним из которых является строительство специальных укрытий на аэродромах для защиты истребителей от атак с воздуха, передают «Дни.ру».

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Несмотря на то, что истребители F-16 являются надежными и эффективными самолетами, существуют определенные причины для сомнений в степени той пользы, которую они могут принести ВСУ в украинском конфликте. Об этом пишет американское издание 19FortyFive. «Истребители F-16 не помогут ВСУ выиграть украинский конфликт и на то есть несколько причин», — говорится в материале издания. Автор объясняет, что количества украинских пилотов способных освоить F-16 недостаточно в ближайшей перспективе. Кроме того, у F-16 существуют логистические и тактические недостатки, которые необходимо преодолеть перед их использованием. F-16 — долгоживущая платформа самолета, разработанная в 1979 году. Украине будут предоставлены старые модификации, которые Нидерланды уже считают устаревшими. Использование F-16 требует значительной инфраструктурной поддержки и обслуживания, а также интеграции с системами противовоздушной обороны. Кроме того, F-16 уязвим для российских систем противовоздушной обороны и истребителей Су-35, заключили в материале. Ранее стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 боевых самолетов от Дании. Но перед Киевом были поставлены некоторые условия, одним из которых является строительство специальных укрытий на аэродромах для защиты истребителей от атак с воздуха, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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