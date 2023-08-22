Свердловский боец раскрыл, чем пичкают наемников НАТО, что они продолжают бой с оторванными ногами

Свердловский боец: наемники НАТО настолько напичканы наркотиками, что ведут бои без ног
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, нато, солдат, американская армия, армия нато
Солдат НАТО программируют на то, чтобы сражаться до конца даже со смертельными ранами. В этом им помогают наркотики Фото:

Военнослужащие НАТО, воюющие на стороне Украины, ведут бой до последнего, даже с оторванными конечностями. Делать это они могут за счет того, что напичканы медицинскими препаратами и наркотиками, а также серьезно натасканы морально-психологически. Об этом URA.RU рассказал один из бойцов, участвующих в специальной военной операции.

«Первый раз, когда я увидел НАТОвских наемников, я подумал, что это не люди. Они конкретно напичканы наркотиками и психологической программой. Чтобы вы понимали, со мной вел бой две минуты боец с оторванными ногами. В польском „коктейле“ есть обезбол, кровостоп и что-то из опиатов. В НАТОвском, помимо этого, есть наркотики, о которых я даже не слышал. Выпиваешь „коктейль“, и кровь толком не течет. Если не задеты сердце и мозг, пока он [военный] в сознании, то как робот продолжает дальше вести бой», — поделился собеседник.

О применении психотропных препаратов со стороны ВСУ ранее рассказывал военкор URA.RU. По его словам, в украинских бойцов стреляли снайперы, но из-за действий стимулирующих наркотиков они вставали и шли дальше.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие НАТО, воюющие на стороне Украины, ведут бой до последнего, даже с оторванными конечностями. Делать это они могут за счет того, что напичканы медицинскими препаратами и наркотиками, а также серьезно натасканы морально-психологически. Об этом URA.RU рассказал один из бойцов, участвующих в специальной военной операции. «Первый раз, когда я увидел НАТОвских наемников, я подумал, что это не люди. Они конкретно напичканы наркотиками и психологической программой. Чтобы вы понимали, со мной вел бой две минуты боец с оторванными ногами. В польском „коктейле“ есть обезбол, кровостоп и что-то из опиатов. В НАТОвском, помимо этого, есть наркотики, о которых я даже не слышал. Выпиваешь „коктейль“, и кровь толком не течет. Если не задеты сердце и мозг, пока он [военный] в сознании, то как робот продолжает дальше вести бой», — поделился собеседник. О применении психотропных препаратов со стороны ВСУ ранее рассказывал военкор URA.RU. По его словам, в украинских бойцов стреляли снайперы, но из-за действий стимулирующих наркотиков они вставали и шли дальше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...