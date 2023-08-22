Свердловский боец раскрыл, чем пичкают наемников НАТО, что они продолжают бой с оторванными ногами

Свердловский боец: наемники НАТО настолько напичканы наркотиками, что ведут бои без ног

22 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Солдат НАТО программируют на то, чтобы сражаться до конца даже со смертельными ранами. В этом им помогают наркотики Фото: miliman/pickupimage.com Военнослужащие НАТО, воюющие на стороне Украины, ведут бой до последнего, даже с оторванными конечностями. Делать это они могут за счет того, что напичканы медицинскими препаратами и наркотиками, а также серьезно натасканы морально-психологически. Об этом URA.RU рассказал один из бойцов, участвующих в специальной военной операции. «Первый раз, когда я увидел НАТОвских наемников, я подумал, что это не люди. Они конкретно напичканы наркотиками и психологической программой. Чтобы вы понимали, со мной вел бой две минуты боец с оторванными ногами. В польском „коктейле“ есть обезбол, кровостоп и что-то из опиатов. В НАТОвском, помимо этого, есть наркотики, о которых я даже не слышал. Выпиваешь „коктейль“, и кровь толком не течет. Если не задеты сердце и мозг, пока он [военный] в сознании, то как робот продолжает дальше вести бой», — поделился собеседник. О применении психотропных препаратов со стороны ВСУ ранее рассказывал военкор URA.RU. По его словам, в украинских бойцов стреляли снайперы, но из-за действий стимулирующих наркотиков они вставали и шли дальше.

Военнослужащие НАТО, воюющие на стороне Украины, ведут бой до последнего, даже с оторванными конечностями. Делать это они могут за счет того, что напичканы медицинскими препаратами и наркотиками, а также серьезно натасканы морально-психологически. Об этом URA.RU рассказал один из бойцов, участвующих в специальной военной операции. «Первый раз, когда я увидел НАТОвских наемников, я подумал, что это не люди. Они конкретно напичканы наркотиками и психологической программой. Чтобы вы понимали, со мной вел бой две минуты боец с оторванными ногами. В польском „коктейле“ есть обезбол, кровостоп и что-то из опиатов. В НАТОвском, помимо этого, есть наркотики, о которых я даже не слышал. Выпиваешь „коктейль“, и кровь толком не течет. Если не задеты сердце и мозг, пока он [военный] в сознании, то как робот продолжает дальше вести бой», — поделился собеседник. О применении психотропных препаратов со стороны ВСУ ранее рассказывал военкор URA.RU. По его словам, в украинских бойцов стреляли снайперы, но из-за действий стимулирующих наркотиков они вставали и шли дальше.