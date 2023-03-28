Военкор URA.RU: солдаты ВСУ отправляются в бой под действием наркотиков

28 марта 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Украинские военные идут на танки с пулеметами, рассказал российский военный Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений. Об этом сказал боец отдельной стрелковой бригады «Новый» в разговоре с военкором URA.RU. «Ребята рассказывали, были случаи когда просто по нему [солдату ВСУ] стреляешь, а он с двумя пулеметами, с гранатометом выходит на танк. По нему снайпера стреляют, а он встает и дальше идет — было и такое. В основном о подобных случаях рассказывают местные ребята из ополчения. Сейчас тоже попадаются, и не только на нашем фронте, а вообще по всей линии [боевого соприкосновения]», — сообщил URA.RU боец. Он предположил, что причина такого поведения украинских военных кроется в употреблении наркотиков. Также военный рассказал об обстановке на фронте. По его словам, на краснолиманском направлении продолжает сохраняться тяжелая обстановка — противник постоянно работает артиллерией, с воздуха огонь корректируют беспилотники. Также на этом направлении работают иностранные наемники, сказал боец. Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, около половины украинских военных используют вещества, чтобы уменьшить боль от ранений и снизить влияние страха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений. Об этом сказал боец отдельной стрелковой бригады «Новый» в разговоре с военкором URA.RU. «Ребята рассказывали, были случаи когда просто по нему [солдату ВСУ] стреляешь, а он с двумя пулеметами, с гранатометом выходит на танк. По нему снайпера стреляют, а он встает и дальше идет — было и такое. В основном о подобных случаях рассказывают местные ребята из ополчения. Сейчас тоже попадаются, и не только на нашем фронте, а вообще по всей линии [боевого соприкосновения]», — сообщил URA.RU боец. Он предположил, что причина такого поведения украинских военных кроется в употреблении наркотиков. Также военный рассказал об обстановке на фронте. По его словам, на краснолиманском направлении продолжает сохраняться тяжелая обстановка — противник постоянно работает артиллерией, с воздуха огонь корректируют беспилотники. Также на этом направлении работают иностранные наемники, сказал боец. Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, около половины украинских военных используют вещества, чтобы уменьшить боль от ранений и снизить влияние страха.