Военкор URA.RU: солдаты ВСУ отправляются в бой под действием наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, засада, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
Украинские военные идут на танки с пулеметами, рассказал российский военный Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений. Об этом сказал боец отдельной стрелковой бригады «Новый» в разговоре с военкором URA.RU.

«Ребята рассказывали, были случаи когда просто по нему [солдату ВСУ] стреляешь, а он с двумя пулеметами, с гранатометом выходит на танк. По нему снайпера стреляют, а он встает и дальше идет — было и такое. В основном о подобных случаях рассказывают местные ребята из ополчения. Сейчас тоже попадаются, и не только на нашем фронте, а вообще по всей линии [боевого соприкосновения]», — сообщил URA.RU боец. Он предположил, что причина такого поведения украинских военных кроется в употреблении наркотиков.

Также военный рассказал об обстановке на фронте. По его словам, на краснолиманском направлении продолжает сохраняться тяжелая обстановка — противник постоянно работает артиллерией, с воздуха огонь корректируют беспилотники. Также на этом направлении работают иностранные наемники, сказал боец.

Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, около половины украинских военных используют вещества, чтобы уменьшить боль от ранений и снизить влияние страха.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений. Об этом сказал боец отдельной стрелковой бригады «Новый» в разговоре с военкором URA.RU. «Ребята рассказывали, были случаи когда просто по нему [солдату ВСУ] стреляешь, а он с двумя пулеметами, с гранатометом выходит на танк. По нему снайпера стреляют, а он встает и дальше идет — было и такое. В основном о подобных случаях рассказывают местные ребята из ополчения. Сейчас тоже попадаются, и не только на нашем фронте, а вообще по всей линии [боевого соприкосновения]», — сообщил URA.RU боец. Он предположил, что причина такого поведения украинских военных кроется в употреблении наркотиков. Также военный рассказал об обстановке на фронте. По его словам, на краснолиманском направлении продолжает сохраняться тяжелая обстановка — противник постоянно работает артиллерией, с воздуха огонь корректируют беспилотники. Также на этом направлении работают иностранные наемники, сказал боец. Ранее пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, около половины украинских военных используют вещества, чтобы уменьшить боль от ранений и снизить влияние страха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...