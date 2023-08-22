В Екатеринбург на фестиваль директора «Ночи музыки» едет издательство, выпускающее ЛГБТ-книги

В Екатеринбург на фестиваль «Красная строка» приедет издательство Popcorn Books

22 августа 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

На фестивалях можно будет купить книги, однако будет ли работать на них возрастной ценз — остается под вопросом Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбург на фестиваль гик-культуры «ГикКон» и книжный фестиваль «Красная строка» (автором последнего является директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург) приедет издательство Popcorn Books, которое известно книгами и комиксами с неоднозначным содержанием — например, «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» — о любви двух мальчиков-пионеров, «Heartstopper. С замиранием сердца» с похожим сюжетом. «Участник ярмарки: Popcorn Books — книжное издательство из Москвы, издающее захватывающие художественные книги, которые затрагивают „неудобные“ темы», — анонсируют организаторы фестивалей. Само издательство сообщает, что приедет в Екатеринбург не только для того, чтобы продавать мерч и книги. Команда объявила, что 25 августа устроит презентацию книги «Кожа» Евгении Некрасовой на книжном фестивале «Красная строка», а модератором встречи станет Егана Джаббарова — специалистка по феминисткой и деколониальной литературе. На следующий день на фестивале «ГикКон» издательство проведет встречу с Антониной Лопатиной, которая рисовала обложку и иллюстрации к книге «Молли Мун». «Там можно будет подписать свои книжки или получить скетч от художницы в подарок, но на стенде „Молли“, к сожалению, будет в очень ограниченном количестве», — сообщают представители Popcorn Books. Анонсы о предстоящем приезде издательства вызвала некоторое недоумение у екатеринбуржцев. «Книга „Лето в пионерском галстуке“ в прошлом году разошлась с тиражом более чем 200 тысяч экземпляров. Звучит страшно, с учетом того, что на фестивале „ГикКон“ будет много несовершеннолетних. Неужели им будут спокойно продавать комиксы и книги?» — возмутились горожане. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к организаторам фестивалей. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге перестали продавать книги, в которых можно усмотреть пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Это случилось после закона о запрете пропаганды ЛГБТ, который президент Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Например, книгу «Лето в пионерском галстуке» изъяли из продаж в «Читай-городе». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбург на фестиваль гик-культуры «ГикКон» и книжный фестиваль «Красная строка» (автором последнего является директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург) приедет издательство Popcorn Books, которое известно книгами и комиксами с неоднозначным содержанием — например, «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» — о любви двух мальчиков-пионеров, «Heartstopper. С замиранием сердца» с похожим сюжетом. «Участник ярмарки: Popcorn Books — книжное издательство из Москвы, издающее захватывающие художественные книги, которые затрагивают „неудобные“ темы», — анонсируют организаторы фестивалей. Само издательство сообщает, что приедет в Екатеринбург не только для того, чтобы продавать мерч и книги. Команда объявила, что 25 августа устроит презентацию книги «Кожа» Евгении Некрасовой на книжном фестивале «Красная строка», а модератором встречи станет Егана Джаббарова — специалистка по феминисткой и деколониальной литературе. На следующий день на фестивале «ГикКон» издательство проведет встречу с Антониной Лопатиной, которая рисовала обложку и иллюстрации к книге «Молли Мун». «Там можно будет подписать свои книжки или получить скетч от художницы в подарок, но на стенде „Молли“, к сожалению, будет в очень ограниченном количестве», — сообщают представители Popcorn Books. Анонсы о предстоящем приезде издательства вызвала некоторое недоумение у екатеринбуржцев. «Книга „Лето в пионерском галстуке“ в прошлом году разошлась с тиражом более чем 200 тысяч экземпляров. Звучит страшно, с учетом того, что на фестивале „ГикКон“ будет много несовершеннолетних. Неужели им будут спокойно продавать комиксы и книги?» — возмутились горожане. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к организаторам фестивалей. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее в Екатеринбурге перестали продавать книги, в которых можно усмотреть пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Это случилось после закона о запрете пропаганды ЛГБТ, который президент Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Например, книгу «Лето в пионерском галстуке» изъяли из продаж в «Читай-городе».