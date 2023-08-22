В Тюмени развернули стометровый флаг России. Видео

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Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
22 августа в России отмечают День Государственного флага РФ Фото:

На площади 400-летия Тюмени развернули стометровый флаг России. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Акция посвящена празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

«На площади 400-летия Тюмени развернули огромный флаг Российской Федерации. Здесь очень много людей. У всех праздничное настроение», — сообщил корреспондент URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени развернут стометровый флаг России. Проведение акции было анонсировано Информационным центром правительства региона.

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На площади 400-летия Тюмени развернули стометровый флаг России. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Акция посвящена празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. «На площади 400-летия Тюмени развернули огромный флаг Российской Федерации. Здесь очень много людей. У всех праздничное настроение», — сообщил корреспондент URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени развернут стометровый флаг России. Проведение акции было анонсировано Информационным центром правительства региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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