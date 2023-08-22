22 августа в России отмечают День Государственного флага РФ
На площади 400-летия Тюмени развернули стометровый флаг России. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Акция посвящена празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.
«На площади 400-летия Тюмени развернули огромный флаг Российской Федерации. Здесь очень много людей. У всех праздничное настроение», — сообщил корреспондент URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени развернут стометровый флаг России. Проведение акции было анонсировано Информационным центром правительства региона.
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