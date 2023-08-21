Источник рассказал о конфликте с завучем пермского школы, куда не пустили ветеранов СВО

Руководство пермской школы №12 придерживалось прозападных взглядов

22 августа 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Участники СВО пытались найти компромисс с руководством школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство пермской школы №12 не скрывало своих прозападных взглядов, что послужило причиной конфликта с ветеранами спецоперации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из участников СВО. Он пояснил, что изначально общение проходило не с директором школы Еленой Ракинцевой, а ее заместителем по воспитательной работе Ириной Придановой. Это произошло после того, как участнику СВО отказали в проведении в школе урока в рамках «Разговора о важном». «После этого у нас состоялся разговор с замдиректора по воспитательной работе [Ириной Придановой]. Она мне в лицо высказала, что занимает прозападную позицию, так скажем. А встреча проходила при представителе департамента образования администрации Перми. Мы пришли в школу, чтобы попытаться найти какой-то компромисс, стали предлагать свои варианты, как это все (патриотические мероприятия — прим. URA.RU) реализовать. Но в процессе общения замдиректора [Приданова] стала высказывать, что участники СВО могут испортить детям психику, что школа это территория, свободная от политики, и прочее», — пояснил собеседник URA.RU. Связаться с Придановой по телефону корреспонденту URA.RU не удалось, редакция не располагает ее номером. Агентство направило запрос учредителю образовательной организации — в мэрию Перми, ответ на него ожидается. Ранее стало известно, что директор школы №12 Елена Ракинцева покинула занимаемую должность. Увольнению педагога предшествовал конфликт с ветеранами СВО, который получил широкую огласку. Также образовательное учреждение покинуло несколько учителей. По последним данным мэрии Перми, озвученным на заседании гордумы, школа укомплектована учителями и готова принять детей к началу учебного года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство пермской школы №12 не скрывало своих прозападных взглядов, что послужило причиной конфликта с ветеранами спецоперации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из участников СВО. Он пояснил, что изначально общение проходило не с директором школы Еленой Ракинцевой, а ее заместителем по воспитательной работе Ириной Придановой. Это произошло после того, как участнику СВО отказали в проведении в школе урока в рамках «Разговора о важном». «После этого у нас состоялся разговор с замдиректора по воспитательной работе [Ириной Придановой]. Она мне в лицо высказала, что занимает прозападную позицию, так скажем. А встреча проходила при представителе департамента образования администрации Перми. Мы пришли в школу, чтобы попытаться найти какой-то компромисс, стали предлагать свои варианты, как это все (патриотические мероприятия — прим. URA.RU) реализовать. Но в процессе общения замдиректора [Приданова] стала высказывать, что участники СВО могут испортить детям психику, что школа это территория, свободная от политики, и прочее», — пояснил собеседник URA.RU. Связаться с Придановой по телефону корреспонденту URA.RU не удалось, редакция не располагает ее номером. Агентство направило запрос учредителю образовательной организации — в мэрию Перми, ответ на него ожидается. Ранее стало известно, что директор школы №12 Елена Ракинцева покинула занимаемую должность. Увольнению педагога предшествовал конфликт с ветеранами СВО, который получил широкую огласку. Также образовательное учреждение покинуло несколько учителей. По последним данным мэрии Перми, озвученным на заседании гордумы, школа укомплектована учителями и готова принять детей к началу учебного года.