Собчак заинтересовала история с увольнением директора пермской школы

22 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В telegram-канале Собчак появилась информация о конфликте в пермской школе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на конфликт с ветеранами СВО, из-за которого уволилась директор пермской школы №12. В своем telegram-канале она опубликовала информацию о том, что 15 августа Елена Ракинцева покинула пост директора школы, а также рассказала с чего начался конфликт. «В конце апреля патриотический тг-канал „Прикамские витязи“ обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников СВО в рамках „Разговоров о важном“, назвав его пятой колонной. Ракинцева объяснила это законом об образовании, запрещающим агитацию учеников, — такие мероприятия проводятся при согласовании с администрацией», — написала Собчак. Вслед за директором школу покинули 11 учителей. Департамент образования предложил на должность главы учебного заведения бывшего руководителя «Экономической школы» Алевтину Снегиреву, отметила Собчак. Ранее URA.RU рассказало, что, по словам пермских властей, школа №12 полностью укомплектована и готова принять детей 1 сентября. При этом скандал в администрации города никак не комментируют.

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на конфликт с ветеранами СВО, из-за которого уволилась директор пермской школы №12. В своем telegram-канале она опубликовала информацию о том, что 15 августа Елена Ракинцева покинула пост директора школы, а также рассказала с чего начался конфликт. «В конце апреля патриотический тг-канал „Прикамские витязи“ обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников СВО в рамках „Разговоров о важном“, назвав его пятой колонной. Ракинцева объяснила это законом об образовании, запрещающим агитацию учеников, — такие мероприятия проводятся при согласовании с администрацией», — написала Собчак. Вслед за директором школу покинули 11 учителей. Департамент образования предложил на должность главы учебного заведения бывшего руководителя «Экономической школы» Алевтину Снегиреву, отметила Собчак. Ранее URA.RU рассказало, что, по словам пермских властей, школа №12 полностью укомплектована и готова принять детей 1 сентября. При этом скандал в администрации города никак не комментируют.