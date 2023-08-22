Тюменские рестораны включили в меню хит грибного сезона

Рестораны в Тюмени ввели летнее меню с лисичками

Попробовать лисички можно в пяти разных ресторанах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени в самом разгаре находится сезон лисичек. Местные рестораны вводят их в свое меню. URA.RU собрало подборку мест, где можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала.

Особое летнее предложение в Тюмени сделали сразу пять заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1000 рублей. В свою очередь, кафе «Кофе & вино» дает тюменцам уникальное предложение — за доплату они могут добавить лисички в любое блюдо. В целом список сезонных блюд оказался следующим:

Ресторан «Сыроварня»

Омлет / Яичница из 5 яиц с лисичками и страчателлой — 610 р.

Пита с лисичками и страчателлой — 760 р.

Лисички с копченым сыром скаморца — 690 р.

Паста с лисичками — 620 р.

Пицца с лисичками и камамбером — 850 р.

Лисички с трюфельным пюре — 710 р.

Ресторан «СибирьСибирь»

Мегахруст с лисичками — 960 р.

Салат со страчателлой, овощами и лисичками — 940 р.

Лисички с картофелем и сметаной в горшочке — 780 р.

Запеченный муксун с лисичками — 1680 р.

Бар Mestia

Тапас с лисичками — 390 р.

Тартар из говядины с лисичками — 720 р.

Паста орзо с лисичками — 850 р.

Пицца с лисичками — 900 р.

Кафе «Кофе & вино»

Брускетта с лисичками, ростбифом и мягким сыром — 490 р.

Паста с лисичками в сливочном соусе с пармезаном — 550 р.

Строганов из говяжьей вырезки с лисичками и мятым картофелем — 850 р.

Пицца с лисичками и горгонзолой — 550/750 р.

Добавить лисички в любое блюдо — 200 р.

Итальянский семейный ресторан Casa Mia

Суп из лисичек с коппой и креветками — 665 р.

Салат с лисичками и креветками с фисташковой заправкой — 565 р.

Филе дорады с креветками, лисичками и грибным кремом — 895 р.

Ризотто с жареными лисичками, пармской ветчиной, страчателлой и голубикой — 645 р.

Финферли э панчетта (пицца) — 695 р.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге прошел гастрономический фестиваль «Уралисички!». Акция прошла в четвертый раз, а присоединились к ней 72 заведения, которые предлагали более 230 грибных блюд. По словам организаторов, фестиваль пользуется большой популярностью, так как лисички считаются самыми гастрономическими грибами Урала.