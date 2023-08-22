Тюменские рестораны включили в меню хит грибного сезона

Рестораны в Тюмени ввели летнее меню с лисичками
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового меню ресторана Monk - блюда с лисичками. Екатеринбург, еда
Попробовать лисички можно в пяти разных ресторанах Фото:

В Тюмени в самом разгаре находится сезон лисичек. Местные рестораны вводят их в свое меню. URA.RU собрало подборку мест, где можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала.

Особое летнее предложение в Тюмени сделали сразу пять заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1000 рублей. В свою очередь, кафе «Кофе & вино» дает тюменцам уникальное предложение — за доплату они могут добавить лисички в любое блюдо. В целом список сезонных блюд оказался следующим:

Ресторан «Сыроварня»

  • Омлет / Яичница из 5 яиц с лисичками и страчателлой — 610 р.
  • Пита с лисичками и страчателлой — 760 р.
  • Лисички с копченым сыром скаморца — 690 р.
  • Паста с лисичками — 620 р.
  • Пицца с лисичками и камамбером — 850 р.
  • Лисички с трюфельным пюре — 710 р.

Ресторан «СибирьСибирь»

  • Мегахруст с лисичками — 960 р.
  • Салат со страчателлой, овощами и лисичками — 940 р.
  • Лисички с картофелем и сметаной в горшочке — 780 р.
  • Запеченный муксун с лисичками — 1680 р.

Бар Mestia

  • Тапас с лисичками — 390 р.
  • Тартар из говядины с лисичками — 720 р.
  • Паста орзо с лисичками — 850 р.
  • Пицца с лисичками — 900 р.

Кафе «Кофе & вино»

  • Брускетта с лисичками, ростбифом и мягким сыром — 490 р.
  • Паста с лисичками в сливочном соусе с пармезаном — 550 р.
  • Строганов из говяжьей вырезки с лисичками и мятым картофелем — 850 р.
  • Пицца с лисичками и горгонзолой — 550/750 р.
  • Добавить лисички в любое блюдо — 200 р.

Итальянский семейный ресторан Casa Mia

  • Суп из лисичек с коппой и креветками — 665 р.
  • Салат с лисичками и креветками с фисташковой заправкой — 565 р.
  • Филе дорады с креветками, лисичками и грибным кремом — 895 р.
  • Ризотто с жареными лисичками, пармской ветчиной, страчателлой и голубикой — 645 р.
  • Финферли э панчетта (пицца) — 695 р.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге прошел гастрономический фестиваль «Уралисички!». Акция прошла в четвертый раз, а присоединились к ней 72 заведения, которые предлагали более 230 грибных блюд. По словам организаторов, фестиваль пользуется большой популярностью, так как лисички считаются самыми гастрономическими грибами Урала.

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В Тюмени в самом разгаре находится сезон лисичек. Местные рестораны вводят их в свое меню. URA.RU собрало подборку мест, где можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала. Особое летнее предложение в Тюмени сделали сразу пять заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1000 рублей. В свою очередь, кафе «Кофе & вино» дает тюменцам уникальное предложение — за доплату они могут добавить лисички в любое блюдо. В целом список сезонных блюд оказался следующим: Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге прошел гастрономический фестиваль «Уралисички!». Акция прошла в четвертый раз, а присоединились к ней 72 заведения, которые предлагали более 230 грибных блюд. По словам организаторов, фестиваль пользуется большой популярностью, так как лисички считаются самыми гастрономическими грибами Урала.
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