Тюменские рестораны включили в меню хит грибного сезона

В Тюмени в самом разгаре находится сезон лисичек. Местные рестораны вводят их в свое меню. URA.RU собрало подборку мест, где можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала.
Особое летнее предложение в Тюмени сделали сразу пять заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1000 рублей. В свою очередь, кафе «Кофе & вино» дает тюменцам уникальное предложение — за доплату они могут добавить лисички в любое блюдо. В целом список сезонных блюд оказался следующим:
Ресторан «Сыроварня»
- Омлет / Яичница из 5 яиц с лисичками и страчателлой — 610 р.
- Пита с лисичками и страчателлой — 760 р.
- Лисички с копченым сыром скаморца — 690 р.
- Паста с лисичками — 620 р.
- Пицца с лисичками и камамбером — 850 р.
- Лисички с трюфельным пюре — 710 р.
Ресторан «СибирьСибирь»
- Мегахруст с лисичками — 960 р.
- Салат со страчателлой, овощами и лисичками — 940 р.
- Лисички с картофелем и сметаной в горшочке — 780 р.
- Запеченный муксун с лисичками — 1680 р.
Бар Mestia
- Тапас с лисичками — 390 р.
- Тартар из говядины с лисичками — 720 р.
- Паста орзо с лисичками — 850 р.
- Пицца с лисичками — 900 р.
Кафе «Кофе & вино»
- Брускетта с лисичками, ростбифом и мягким сыром — 490 р.
- Паста с лисичками в сливочном соусе с пармезаном — 550 р.
- Строганов из говяжьей вырезки с лисичками и мятым картофелем — 850 р.
- Пицца с лисичками и горгонзолой — 550/750 р.
- Добавить лисички в любое блюдо — 200 р.
Итальянский семейный ресторан Casa Mia
- Суп из лисичек с коппой и креветками — 665 р.
- Салат с лисичками и креветками с фисташковой заправкой — 565 р.
- Филе дорады с креветками, лисичками и грибным кремом — 895 р.
- Ризотто с жареными лисичками, пармской ветчиной, страчателлой и голубикой — 645 р.
- Финферли э панчетта (пицца) — 695 р.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге прошел гастрономический фестиваль «Уралисички!». Акция прошла в четвертый раз, а присоединились к ней 72 заведения, которые предлагали более 230 грибных блюд. По словам организаторов, фестиваль пользуется большой популярностью, так как лисички считаются самыми гастрономическими грибами Урала.
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