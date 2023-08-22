Путин анонсировал резкий рост МРОТ

Путин: в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Последнее повышение МРОТ значительно превышает инфляцию, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин объявил о планируемом резком повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно его заявлению, с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%.

«Запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5% с 1 января 2024 года», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что такой показатель значительно превышает уровень инфляции.

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Президент России Владимир Путин объявил о планируемом резком повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно его заявлению, с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%. «Запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5% с 1 января 2024 года», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что такой показатель значительно превышает уровень инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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