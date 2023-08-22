Путин анонсировал резкий рост МРОТ

Последнее повышение МРОТ значительно превышает инфляцию, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин объявил о планируемом резком повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно его заявлению, с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%.
«Запланировано повышение МРОТ сразу на 18,5% с 1 января 2024 года», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что такой показатель значительно превышает уровень инфляции.
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