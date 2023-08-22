Путин: нужно добиться перелома демографической ситуации в РФ

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, заявил Владимир Путин Фото:

России нужно переломить демографическую ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности и добиться перелома демографической ситуации в РФ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, поэтому требуются дополнительные меры в сфере демографии. Президент также отметил, что средняя продолжительность жизни в РФ в 2023 году стала выше 73 лет, что является допандемийным уровнем.

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России нужно переломить демографическую ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нужно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности и добиться перелома демографической ситуации в РФ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, поэтому требуются дополнительные меры в сфере демографии. Президент также отметил, что средняя продолжительность жизни в РФ в 2023 году стала выше 73 лет, что является допандемийным уровнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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