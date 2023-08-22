Путин: нужно добиться перелома демографической ситуации в РФ

Ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, заявил Владимир Путин
России нужно переломить демографическую ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно поддержать семьи, будущих мам, традиционные ценности и добиться перелома демографической ситуации в РФ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, поэтому требуются дополнительные меры в сфере демографии. Президент также отметил, что средняя продолжительность жизни в РФ в 2023 году стала выше 73 лет, что является допандемийным уровнем.
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