Депутат Госдумы Соболев призвал ввести праздник в честь участников СВО

23 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Участникам спецоперации необходим праздник с соблюдением традиций, уверен депутат Фото: Сергей Русанов © URA.RU Союзы ветеранов СВО в беседе с URA.RU призвали ввести новый праздник, посвященный участникам конфликта на Донбассе. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев поддержал идею в разговоре с корреспондентом агентства. С предложением выступил председатель Всероссийского Союза ветеранов СВО центрального федерального округа в Ставрополе Иван Первов. «Стоит ввести праздник для участников специальной военной операции, и таким образом выразить им благодарность. Для определения подходящей даты следует взглянуть на все праздники, такие как День добровольца, и объединить их, чтобы выбрать наиболее символическую дату празднования», — поддержал идею председатель союза ветеранов СВО по центральному федеральному округу Смоленск Игорь Телешков (позывной «Тихий»). Депутат Соболев считает необходимым ввести такой праздник. «Мы один народ, мы русские, мы должны освободить эту территорию от фашизма и объединиться наконец в единый русский народ, как было 80 лет назад. Донбасская наступательная операция началась 17 августа, а завершилась 22 сентября. Это те районы, где мы сейчас проводим специальную военную операцию. Конечно, у участников СВО должен быть праздник, должно быть соблюдение традиций. Его можно приурочить к великому подвигу советских солдат», — уверен парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Союзы ветеранов СВО в беседе с URA.RU призвали ввести новый праздник, посвященный участникам конфликта на Донбассе. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев поддержал идею в разговоре с корреспондентом агентства. С предложением выступил председатель Всероссийского Союза ветеранов СВО центрального федерального округа в Ставрополе Иван Первов. «Стоит ввести праздник для участников специальной военной операции, и таким образом выразить им благодарность. Для определения подходящей даты следует взглянуть на все праздники, такие как День добровольца, и объединить их, чтобы выбрать наиболее символическую дату празднования», — поддержал идею председатель союза ветеранов СВО по центральному федеральному округу Смоленск Игорь Телешков (позывной «Тихий»). Депутат Соболев считает необходимым ввести такой праздник. «Мы один народ, мы русские, мы должны освободить эту территорию от фашизма и объединиться наконец в единый русский народ, как было 80 лет назад. Донбасская наступательная операция началась 17 августа, а завершилась 22 сентября. Это те районы, где мы сейчас проводим специальную военную операцию. Конечно, у участников СВО должен быть праздник, должно быть соблюдение традиций. Его можно приурочить к великому подвигу советских солдат», — уверен парламентарий.