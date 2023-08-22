Челябинский меткомбинат вернулся в штатный режим после ЧП с рыжим дымом. Видео

22 августа 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Челябинский меткомбинат работает в штатном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) вернулся к штатному режиму работы после ЧП, в результате которого над предприятием повисла завеса рыжего дыма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, ситуация находится на контроле. «ПАО „ЧМК“ работает в штатном режиме. Выход взвеси „запыленного“ воздуха был разовый. Ситуация находится под контролем», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. Ранее в министерстве отметили, что дым, появившийся над предприятием развеялся ветром. При этом оседание частиц на жилых домах маловероятно. Для контроля и оценки ситуации были собраны дополнительные пробы. Рыжий дым повис над предприятием 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. В пресс-службе ЧМК сообщили, что дым стал следствием нештатной ситуации на производстве, а именно «обрывом» летки при выпуске чугуна.

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) вернулся к штатному режиму работы после ЧП, в результате которого над предприятием повисла завеса рыжего дыма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, ситуация находится на контроле. «ПАО „ЧМК“ работает в штатном режиме. Выход взвеси „запыленного“ воздуха был разовый. Ситуация находится под контролем», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. Ранее в министерстве отметили, что дым, появившийся над предприятием развеялся ветром. При этом оседание частиц на жилых домах маловероятно. Для контроля и оценки ситуации были собраны дополнительные пробы. Рыжий дым повис над предприятием 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. В пресс-службе ЧМК сообщили, что дым стал следствием нештатной ситуации на производстве, а именно «обрывом» летки при выпуске чугуна.