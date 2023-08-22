Челябинский меткомбинат вернулся в штатный режим после ЧП с рыжим дымом. Видео

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , мечел, чмк
Челябинский меткомбинат работает в штатном режиме Фото:
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Проблемы экологии в Челябинске

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) вернулся к штатному режиму работы после ЧП, в результате которого над предприятием повисла завеса рыжего дыма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, ситуация находится на контроле.

«ПАО „ЧМК“ работает в штатном режиме. Выход взвеси „запыленного“ воздуха был разовый. Ситуация находится под контролем», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.

Ранее в министерстве отметили, что дым, появившийся над предприятием развеялся ветром. При этом оседание частиц на жилых домах маловероятно. Для контроля и оценки ситуации были собраны дополнительные пробы.

Рыжий дым повис над предприятием 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. В пресс-службе ЧМК сообщили, что дым стал следствием нештатной ситуации на производстве, а именно «обрывом» летки при выпуске чугуна.

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Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) вернулся к штатному режиму работы после ЧП, в результате которого над предприятием повисла завеса рыжего дыма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, ситуация находится на контроле. «ПАО „ЧМК“ работает в штатном режиме. Выход взвеси „запыленного“ воздуха был разовый. Ситуация находится под контролем», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. Ранее в министерстве отметили, что дым, появившийся над предприятием развеялся ветром. При этом оседание частиц на жилых домах маловероятно. Для контроля и оценки ситуации были собраны дополнительные пробы. Рыжий дым повис над предприятием 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. В пресс-службе ЧМК сообщили, что дым стал следствием нештатной ситуации на производстве, а именно «обрывом» летки при выпуске чугуна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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