Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) вернулся к штатному режиму работы после ЧП, в результате которого над предприятием повисла завеса рыжего дыма. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона, ситуация находится на контроле.
«ПАО „ЧМК“ работает в штатном режиме. Выход взвеси „запыленного“ воздуха был разовый. Ситуация находится под контролем», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.
Ранее в министерстве отметили, что дым, появившийся над предприятием развеялся ветром. При этом оседание частиц на жилых домах маловероятно. Для контроля и оценки ситуации были собраны дополнительные пробы.
Рыжий дым повис над предприятием 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. В пресс-службе ЧМК сообщили, что дым стал следствием нештатной ситуации на производстве, а именно «обрывом» летки при выпуске чугуна.
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