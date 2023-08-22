В свердловском военкомате раскрыли детали попытки поджога здания

Свердловский военкомат провел учения по охране здания от поджогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова, боеприпасы
Свердловский военкомат провел учения по охране объектов Фото:

Свердловский военкомат провел учения по охране здания от поджогов. Свидетелями возгорания стали прохожие. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Юрий Аксенов.

«В рамках системной работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры и иных значимых объектов ведется отработка действий по пресечению возможных противоправных действий. Свидетелями таких учений и стали прохожие», — военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге неизвестные якобы попытались поджечь коктейлем Молотова военкомат Свердловской области на проспекте Ленина. На место прибыли сотрудники полиции.

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Свердловский военкомат провел учения по охране здания от поджогов. Свидетелями возгорания стали прохожие. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Юрий Аксенов. «В рамках системной работы по обеспечению охраны объектов критической инфраструктуры и иных значимых объектов ведется отработка действий по пресечению возможных противоправных действий. Свидетелями таких учений и стали прохожие», — военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге неизвестные якобы попытались поджечь коктейлем Молотова военкомат Свердловской области на проспекте Ленина. На место прибыли сотрудники полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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