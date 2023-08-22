Старший лейтенант ДНР Матюшин предрек для Суровикина новую должность за заслуги на СВО

22 августа 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Назначением Суровикина занимается Минобороны и главнокомандующий, сказал Евгений Федоров Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин добился значительных успехов в ходе спецоперации и теперь его опыт пригодится в другом месте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Во время СВО Суровикин проводил операции. Первые массированные удары по критической инфраструктуре Украины начались именно при нем. Линия обороны на Запорожском направлении, на Южно-Донецком направлении, носит его имя, потому что непосредственно под его руководством она создавалась. Человека с такими заслугами отправить просто на пенсию невозможно, и это будет довольно возмутительно. Ему найдут достойное место, где он еще послужит России и еще не раз себя покажет с лучшей стороны. Уйти в никуда такой человек не может, тем более что таких людей довольно мало», — сказал Александр Матюшин. Он отметил, что рассчитывает, что Суровикин получит не менее ответственную должность и сможет применить свои навыки в другом месте. «Если мы вспомним громкие отставки за последний месяц, полтора, то в принципе всех, кого снимали даже непосредственно в зоне СВО, уходили на другие более ответственные участки. Вполне возможно, сейчас Суровикин может выскочить просто где угодно. Не только в Сирии, но и в Африке, где страны выстраивают более свободную политику от англосакского мира», — заявил участник военных действий в Донбассе. Депутат Госдумы, участник войны в Афганистане, полковник запаса Евгений Федоров призвал не переживать в связи с освобождением Суровикина от должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС). «Самый главный принцип любой армии и любой победы — это дисциплина и единоначалие. А это подразумевает постоянную замену кадров по мере того, как они получают боевой опыт. Их перераспределение в данном случае задача министра обороны или главнокомандующего. Поэтому это нормально не знать судьбу Суровикина», — объяснил собеседник URA.RU. Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего ВКС России. Он останется в составе Минобороны. Как сообщил URA.RU председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой сейчас могут согласовывать его новую должность и место службы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин добился значительных успехов в ходе спецоперации и теперь его опыт пригодится в другом месте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Во время СВО Суровикин проводил операции. Первые массированные удары по критической инфраструктуре Украины начались именно при нем. Линия обороны на Запорожском направлении, на Южно-Донецком направлении, носит его имя, потому что непосредственно под его руководством она создавалась. Человека с такими заслугами отправить просто на пенсию невозможно, и это будет довольно возмутительно. Ему найдут достойное место, где он еще послужит России и еще не раз себя покажет с лучшей стороны. Уйти в никуда такой человек не может, тем более что таких людей довольно мало», — сказал Александр Матюшин. Он отметил, что рассчитывает, что Суровикин получит не менее ответственную должность и сможет применить свои навыки в другом месте. «Если мы вспомним громкие отставки за последний месяц, полтора, то в принципе всех, кого снимали даже непосредственно в зоне СВО, уходили на другие более ответственные участки. Вполне возможно, сейчас Суровикин может выскочить просто где угодно. Не только в Сирии, но и в Африке, где страны выстраивают более свободную политику от англосакского мира», — заявил участник военных действий в Донбассе. Депутат Госдумы, участник войны в Афганистане, полковник запаса Евгений Федоров призвал не переживать в связи с освобождением Суровикина от должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС). «Самый главный принцип любой армии и любой победы — это дисциплина и единоначалие. А это подразумевает постоянную замену кадров по мере того, как они получают боевой опыт. Их перераспределение в данном случае задача министра обороны или главнокомандующего. Поэтому это нормально не знать судьбу Суровикина», — объяснил собеседник URA.RU. Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был освобожден от должности командующего ВКС России. Он останется в составе Минобороны. Как сообщил URA.RU председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой сейчас могут согласовывать его новую должность и место службы.