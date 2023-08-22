В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Ереван (Армения) на восемь часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1129 должен был вылететь из Екатеринбурга в Ереван 22 августа в 16:40, однако теперь время вылета изменено на 01:00 23 августа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее в аэропорту Кольцово 22 августа задержали два рейса по российским направлениям. Самолет в Красноярск вылетит с задержкой в 50 минут, а лайнер в Барнаул перенесли на 40 минут.
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