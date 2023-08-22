В Екатеринбурге задержали рейс в Ереван на восемь часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, ред вингс, авиация, самолет, red wings
Екатеринбуржцы улетят в Ереван с задержкой в восемь часов Фото:

В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Ереван (Армения) на восемь часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1129 должен был вылететь из Екатеринбурга в Ереван 22 августа в 16:40, однако теперь время вылета изменено на 01:00 23 августа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в аэропорту Кольцово 22 августа задержали два рейса по российским направлениям. Самолет в Красноярск вылетит с задержкой в 50 минут, а лайнер в Барнаул перенесли на 40 минут.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Ереван (Армения) на восемь часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1129 должен был вылететь из Екатеринбурга в Ереван 22 августа в 16:40, однако теперь время вылета изменено на 01:00 23 августа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в аэропорту Кольцово 22 августа задержали два рейса по российским направлениям. Самолет в Красноярск вылетит с задержкой в 50 минут, а лайнер в Барнаул перенесли на 40 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...