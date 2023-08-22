Фигурист Костомаров впервые вышел на лед

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Роман Костомаров впервые вышел на лед во время гала-шоу в Сочи Фото:
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп. Об этом рассказал журналист, находившийся на месте событий.

«Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха „Письма любви“ в Сочи», — передает корреспондент РИА Новости. Выход на лед для Костомарова стал первым после ампутации конечностей.

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп. Об этом рассказал журналист, находившийся на месте событий. «Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха „Письма любви“ в Сочи», — передает корреспондент РИА Новости. Выход на лед для Костомарова стал первым после ампутации конечностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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