22 августа 2023

Афрэксимбанк: объем торговли Африки с Россией удвоится до 40 $ млрд к 2026 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, саммит, переговоры, константиновский дворец, круглый стол, лидеры африки
Страны Африки заручились поддержкой Афрэксимбанка после саммита в России Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Объем торговли между Россией и Африкой вырастет в два раза до конца 2026 года и достигрет 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби.

«Когда мы выходили на российский рынок в 2017 году, нашей целью было довести товарооборот до 40 $ млрд. Мы рады сообщить, что торговля между Россией и Африкой достигла уровня 19 $ млрд. Надеемся, что импульс от конференции (саммит и форум „Россия-Африка“) позволит нам удвоить эту цифру до 40 $ млрд к концу 2026 года», — цитирует слова Эломби РБК.

По словам Эломби, банк нацелен на сотрудничество в сфере металлургии и нефтегазового сектора. В данный момент ведется поиск партнеров-производителей труб, а также других товаров, необходимых для индуастриализации африканских стран. Кроме того, Эломби заявил о поддержке решения Москвы по поставке зерна и удобрений в виде создания логистической и финансовой инфраструктуры.

Ранее URA.RU сообщало о том, что выход из зерновой сделки позволит России ускорить перезагрузку отношений с государствами Африки. По итогам второго саммита, прошедшего в конце июля, Россия и страны Африки приняли декларацию о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономики.

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Объем торговли между Россией и Африкой вырастет в два раза до конца 2026 года и достигрет 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби. «Когда мы выходили на российский рынок в 2017 году, нашей целью было довести товарооборот до 40 $ млрд. Мы рады сообщить, что торговля между Россией и Африкой достигла уровня 19 $ млрд. Надеемся, что импульс от конференции (саммит и форум „Россия-Африка“) позволит нам удвоить эту цифру до 40 $ млрд к концу 2026 года», — цитирует слова Эломби РБК. По словам Эломби, банк нацелен на сотрудничество в сфере металлургии и нефтегазового сектора. В данный момент ведется поиск партнеров-производителей труб, а также других товаров, необходимых для индуастриализации африканских стран. Кроме того, Эломби заявил о поддержке решения Москвы по поставке зерна и удобрений в виде создания логистической и финансовой инфраструктуры. Ранее URA.RU сообщало о том, что выход из зерновой сделки позволит России ускорить перезагрузку отношений с государствами Африки. По итогам второго саммита, прошедшего в конце июля, Россия и страны Африки приняли декларацию о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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