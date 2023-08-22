Афрэксимбанк: объем торговли Африки с Россией удвоится до 40 $ млрд к 2026 году

23 августа 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Страны Африки заручились поддержкой Афрэксимбанка после саммита в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» Объем торговли между Россией и Африкой вырастет в два раза до конца 2026 года и достигрет 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби. «Когда мы выходили на российский рынок в 2017 году, нашей целью было довести товарооборот до 40 $ млрд. Мы рады сообщить, что торговля между Россией и Африкой достигла уровня 19 $ млрд. Надеемся, что импульс от конференции (саммит и форум „Россия-Африка“) позволит нам удвоить эту цифру до 40 $ млрд к концу 2026 года», — цитирует слова Эломби РБК. По словам Эломби, банк нацелен на сотрудничество в сфере металлургии и нефтегазового сектора. В данный момент ведется поиск партнеров-производителей труб, а также других товаров, необходимых для индуастриализации африканских стран. Кроме того, Эломби заявил о поддержке решения Москвы по поставке зерна и удобрений в виде создания логистической и финансовой инфраструктуры. Ранее URA.RU сообщало о том, что выход из зерновой сделки позволит России ускорить перезагрузку отношений с государствами Африки. По итогам второго саммита, прошедшего в конце июля, Россия и страны Африки приняли декларацию о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономики.

Объем торговли между Россией и Африкой вырастет в два раза до конца 2026 года и достигрет 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби. «Когда мы выходили на российский рынок в 2017 году, нашей целью было довести товарооборот до 40 $ млрд. Мы рады сообщить, что торговля между Россией и Африкой достигла уровня 19 $ млрд. Надеемся, что импульс от конференции (саммит и форум „Россия-Африка“) позволит нам удвоить эту цифру до 40 $ млрд к концу 2026 года», — цитирует слова Эломби РБК. По словам Эломби, банк нацелен на сотрудничество в сфере металлургии и нефтегазового сектора. В данный момент ведется поиск партнеров-производителей труб, а также других товаров, необходимых для индуастриализации африканских стран. Кроме того, Эломби заявил о поддержке решения Москвы по поставке зерна и удобрений в виде создания логистической и финансовой инфраструктуры. Ранее URA.RU сообщало о том, что выход из зерновой сделки позволит России ускорить перезагрузку отношений с государствами Африки. По итогам второго саммита, прошедшего в конце июля, Россия и страны Африки приняли декларацию о сотрудничестве в сферах безопасности, политики и экономики.