22 августа 2023

РГ: план «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы из-за отражения возможной атаки

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
. Фото:

План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы. Они не принимают и не выпускают самолеты. ВС РФ, предположительно, отражают удар по столице. Об этом рассказали российские военкоры.

«Армия России отражает удар по Москве: взрывы в Химках и Долгопрудном. План „Ковер“ введен во всех аэропортах», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Предполагается, что есть угроза атаки дронов.

План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. План подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.

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План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы. Они не принимают и не выпускают самолеты. ВС РФ, предположительно, отражают удар по столице. Об этом рассказали российские военкоры. «Армия России отражает удар по Москве: взрывы в Химках и Долгопрудном. План „Ковер“ введен во всех аэропортах», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Предполагается, что есть угроза атаки дронов. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. План подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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