РГ: план «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы из-за отражения возможной атаки

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План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы. Они не принимают и не выпускают самолеты. ВС РФ, предположительно, отражают удар по столице. Об этом рассказали российские военкоры.
«Армия России отражает удар по Москве: взрывы в Химках и Долгопрудном. План „Ковер“ введен во всех аэропортах», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Предполагается, что есть угроза атаки дронов.
План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. План подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.
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