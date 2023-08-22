РГ: план «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы из-за отражения возможной атаки 23 августа 2023 в 05:01 Размер текста - 17 + . Фото: Владимир Андреев © URA.RU План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы. Они не принимают и не выпускают самолеты. ВС РФ, предположительно, отражают удар по столице. Об этом рассказали российские военкоры. «Армия России отражает удар по Москве: взрывы в Химках и Долгопрудном. План „Ковер“ введен во всех аэропортах», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Предполагается, что есть угроза атаки дронов. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. План подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы. Они не принимают и не выпускают самолеты. ВС РФ, предположительно, отражают удар по столице. Об этом рассказали российские военкоры. «Армия России отражает удар по Москве: взрывы в Химках и Долгопрудном. План „Ковер“ введен во всех аэропортах», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Предполагается, что есть угроза атаки дронов. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы и при обнаружении в небе неопознанного объекта. План подразумевает незамедлительную посадку или вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям