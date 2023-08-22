Nestle повысит цены на детское питание из-за слабого рубля 23 августа 2023 в 05:29 Размер текста - 17 + Nestle повысит на 9% стоимость молочной смеси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за слабого и нестабильного рубля компания Nestle приняла решение о повышение цен с сентября. Детское питание, включая молочные смеси, подорожает на 9%. Такая информация содержится в письмах, которые были разосланы в розничные магазины. «Nestle с 4 сентября повышает на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber)» — передает Коммерсант , ссылаясь на письма ритейлерам. Подорожают также готовые сухие завтраки и растворимые напитки на основе какао. Ранее URA.RU сообщало, что граждане России отметили значительный рост цен на продукты. Такие данные следуют из опроса ФОМ. Опрошенные указали на подорожание молочной продукции, мяса, круп и бытовой химии. Из-за слабого и нестабильного рубля компания Nestle приняла решение о повышение цен с сентября. Детское питание, включая молочные смеси, подорожает на 9%. Такая информация содержится в письмах, которые были разосланы в розничные магазины. «Nestle с 4 сентября повышает на 9% отпускные цены на детское питание, в том числе заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber)» — передает Коммерсант, ссылаясь на письма ритейлерам. Подорожают также готовые сухие завтраки и растворимые напитки на основе какао. Ранее URA.RU сообщало, что граждане России отметили значительный рост цен на продукты. Такие данные следуют из опроса ФОМ. Опрошенные указали на подорожание молочной продукции, мяса, круп и бытовой химии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям