«Коммерсант»: участнику СВО не дали внести свои заслуги в бюллетень для выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подсчет голосов в гимназии. Донецк, подсчет голосов, бюллетени
Участнику СВО разрешили указать подробную информацию на стендах, а не в бюллетене Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ЗАТО Александровск Мурманской области территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала одному из кандидатов, который участвовал в проведении спецоперации, в размещении подробной биографической информации в бюллетене. О своих боевых заслугах и наградах ему порекомендовали написать на стендах и использовать в агитации.

«Территориальная избирательная комиссия (ТИК) ЗАТО Александровск Мурманской области отказала кандидату в местный совет депутатов Рифату Шиндину (КПРФ) в просьбе внести в бюллетень сведения об участии в специальной военной операции (СВО) и наличии государственных наград, а также разместить эти данные на информационном стенде. В ТИК сослались на нормативные документы, содержащие перечень вносимой в бюллетень информации, хотя после поднявшегося скандала согласились уточнить ее на плакате», — пишет «Коммерсант».

Шиндин потребовал разместить его фото в военной форме, а также указать, что он отправился на СВО в качестве добровольца и награжден медалью Жукова. В издании сообщают, что председатель ТИК Диана Смагулова сослалась на федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», согласно которому в бюллетене должен содержаться ограниченный список сведений о кандидате, включающий ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также субъект, по которому выдвигается претендент. На стендах же объем информации может определяться членами ТИК и быть дополнен биографическими данными, включая участие в проведении спецоперации и госнаграды.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЗАТО Александровск Мурманской области территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала одному из кандидатов, который участвовал в проведении спецоперации, в размещении подробной биографической информации в бюллетене. О своих боевых заслугах и наградах ему порекомендовали написать на стендах и использовать в агитации. «Территориальная избирательная комиссия (ТИК) ЗАТО Александровск Мурманской области отказала кандидату в местный совет депутатов Рифату Шиндину (КПРФ) в просьбе внести в бюллетень сведения об участии в специальной военной операции (СВО) и наличии государственных наград, а также разместить эти данные на информационном стенде. В ТИК сослались на нормативные документы, содержащие перечень вносимой в бюллетень информации, хотя после поднявшегося скандала согласились уточнить ее на плакате», — пишет «Коммерсант». Шиндин потребовал разместить его фото в военной форме, а также указать, что он отправился на СВО в качестве добровольца и награжден медалью Жукова. В издании сообщают, что председатель ТИК Диана Смагулова сослалась на федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», согласно которому в бюллетене должен содержаться ограниченный список сведений о кандидате, включающий ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также субъект, по которому выдвигается претендент. На стендах же объем информации может определяться членами ТИК и быть дополнен биографическими данными, включая участие в проведении спецоперации и госнаграды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...