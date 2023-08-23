«Коммерсант»: участнику СВО не дали внести свои заслуги в бюллетень для выборов

23 августа 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Участнику СВО разрешили указать подробную информацию на стендах, а не в бюллетене Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЗАТО Александровск Мурманской области территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала одному из кандидатов, который участвовал в проведении спецоперации, в размещении подробной биографической информации в бюллетене. О своих боевых заслугах и наградах ему порекомендовали написать на стендах и использовать в агитации. «Территориальная избирательная комиссия (ТИК) ЗАТО Александровск Мурманской области отказала кандидату в местный совет депутатов Рифату Шиндину (КПРФ) в просьбе внести в бюллетень сведения об участии в специальной военной операции (СВО) и наличии государственных наград, а также разместить эти данные на информационном стенде. В ТИК сослались на нормативные документы, содержащие перечень вносимой в бюллетень информации, хотя после поднявшегося скандала согласились уточнить ее на плакате», — пишет « Коммерсант ». Шиндин потребовал разместить его фото в военной форме, а также указать, что он отправился на СВО в качестве добровольца и награжден медалью Жукова. В издании сообщают, что председатель ТИК Диана Смагулова сослалась на федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», согласно которому в бюллетене должен содержаться ограниченный список сведений о кандидате, включающий ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также субъект, по которому выдвигается претендент. На стендах же объем информации может определяться членами ТИК и быть дополнен биографическими данными, включая участие в проведении спецоперации и госнаграды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЗАТО Александровск Мурманской области территориальная избирательная комиссия (ТИК) отказала одному из кандидатов, который участвовал в проведении спецоперации, в размещении подробной биографической информации в бюллетене. О своих боевых заслугах и наградах ему порекомендовали написать на стендах и использовать в агитации. «Территориальная избирательная комиссия (ТИК) ЗАТО Александровск Мурманской области отказала кандидату в местный совет депутатов Рифату Шиндину (КПРФ) в просьбе внести в бюллетень сведения об участии в специальной военной операции (СВО) и наличии государственных наград, а также разместить эти данные на информационном стенде. В ТИК сослались на нормативные документы, содержащие перечень вносимой в бюллетень информации, хотя после поднявшегося скандала согласились уточнить ее на плакате», — пишет «Коммерсант». Шиндин потребовал разместить его фото в военной форме, а также указать, что он отправился на СВО в качестве добровольца и награжден медалью Жукова. В издании сообщают, что председатель ТИК Диана Смагулова сослалась на федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», согласно которому в бюллетене должен содержаться ограниченный список сведений о кандидате, включающий ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также субъект, по которому выдвигается претендент. На стендах же объем информации может определяться членами ТИК и быть дополнен биографическими данными, включая участие в проведении спецоперации и госнаграды.