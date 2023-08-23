В США попросили Украину не использовать танки Abrams и Leopard для борьбы с русскими

Newsweek: Киеву следует использовать советские танки вместо Abrams и Leopard
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Украине опасно использовать Abrams и Leopard на поле боя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует использовать западные танки Abrams и Leopard в ходе конфликта с Россией, чтобы не терять их в бою. Киеву нужно использовать свой старый танковый парк, говорится в статье для Newsweek.

«Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала», — написали в материале статьи. Уточняется, что советские танки Т-64 лучше подойдут в качестве расходного материала в зоне конфликта.

Также в издании отметили, что российские войска без проблем обнаруживают западные танки на поле боя из-за «географических особенностей местности». Именно поэтому Abrams и Leopard опасно использовать при наступлении ВСУ в Запорожской области, считает военный эксперт Мария Мирон.

Ранее американские СМИ писали, что на Западе потрясены тем, насколько стремительно Украина теряет предоставленные ей танки и бронемашины во время наступления. В прессе заявляли, что техника уничтожается, подрываясь на минах и подвергаясь авиаударам, передает Pravda.Ru. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ потеряли 30% своей военной техники с начала контрнаступления.

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) не следует использовать западные танки Abrams и Leopard в ходе конфликта с Россией, чтобы не терять их в бою. Киеву нужно использовать свой старый танковый парк, говорится в статье для Newsweek. «Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала», — написали в материале статьи. Уточняется, что советские танки Т-64 лучше подойдут в качестве расходного материала в зоне конфликта. Также в издании отметили, что российские войска без проблем обнаруживают западные танки на поле боя из-за «географических особенностей местности». Именно поэтому Abrams и Leopard опасно использовать при наступлении ВСУ в Запорожской области, считает военный эксперт Мария Мирон. Ранее американские СМИ писали, что на Западе потрясены тем, насколько стремительно Украина теряет предоставленные ей танки и бронемашины во время наступления. В прессе заявляли, что техника уничтожается, подрываясь на минах и подвергаясь авиаударам, передает Pravda.Ru. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с URA.RU заявил, что ВСУ потеряли 30% своей военной техники с начала контрнаступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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