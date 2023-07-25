Обозреватель Литовкин: армия РФ уничтожила 30% боевой техники ВСУ

За время контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 30% своей боевой техники. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Мы, по разным подсчетам, 30% их боевой техники уничтожили, и очень большое количество украинского личного состава погибло. Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления. Их гонят наступать кураторы: Соединенные Штаты, Брюссель, натовцы, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями, куда были потрачены огромные суммы и зачем», — сказал Виктор Литовкин.
По мнению военного обозревателя, российская армия имеет шанс пойти в контратаку. «Может быть так, что ВСУ сделают перерыв, потом опять с новыми силами будут наступать, когда им поступит новое западное вооружение. Говорить о сроках сложно. Важно, что они будут продолжать наступательные или оборонительные действия, когда мы перейдем в наступление. Я думаю, что мы обязательно будем наступать, потому что без наступления победа не одерживается и успех не достигается в окопах», — отметил он.
Ранее стало известно, что солдат ВСУ, базирующихся в тыловом районе на одном из участков в Донбассе, который находится под контролем Украины, направляют на штурм позиций вдоль линии соприкосновения на краснолиманском направлении. При этом журнал Forbes пишет, что Украине не удалось полностью заменить советские системы С-300, которые находятся на вооружении ВСУ, западными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).
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