Обозреватель Литовкин: армия РФ уничтожила 30% боевой техники ВСУ

25 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери при контрнаступлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За время контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 30% своей боевой техники. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Мы, по разным подсчетам, 30% их боевой техники уничтожили, и очень большое количество украинского личного состава погибло. Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления. Их гонят наступать кураторы: Соединенные Штаты, Брюссель, натовцы, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями, куда были потрачены огромные суммы и зачем», — сказал Виктор Литовкин. По мнению военного обозревателя, российская армия имеет шанс пойти в контратаку. «Может быть так, что ВСУ сделают перерыв, потом опять с новыми силами будут наступать, когда им поступит новое западное вооружение. Говорить о сроках сложно. Важно, что они будут продолжать наступательные или оборонительные действия, когда мы перейдем в наступление. Я думаю, что мы обязательно будем наступать, потому что без наступления победа не одерживается и успех не достигается в окопах», — отметил он. Ранее стало известно, что солдат ВСУ, базирующихся в тыловом районе на одном из участков в Донбассе, который находится под контролем Украины, направляют на штурм позиций вдоль линии соприкосновения на краснолиманском направлении. При этом журнал Forbes пишет, что Украине не удалось полностью заменить советские системы С-300, которые находятся на вооружении ВСУ, западными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За время контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 30% своей боевой техники. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Мы, по разным подсчетам, 30% их боевой техники уничтожили, и очень большое количество украинского личного состава погибло. Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно. Тем более, что не они сами выбирают принцип наступления. Их гонят наступать кураторы: Соединенные Штаты, Брюссель, натовцы, потому что им надо отчитаться перед своими налогоплательщиками и избирателями, куда были потрачены огромные суммы и зачем», — сказал Виктор Литовкин. По мнению военного обозревателя, российская армия имеет шанс пойти в контратаку. «Может быть так, что ВСУ сделают перерыв, потом опять с новыми силами будут наступать, когда им поступит новое западное вооружение. Говорить о сроках сложно. Важно, что они будут продолжать наступательные или оборонительные действия, когда мы перейдем в наступление. Я думаю, что мы обязательно будем наступать, потому что без наступления победа не одерживается и успех не достигается в окопах», — отметил он. Ранее стало известно, что солдат ВСУ, базирующихся в тыловом районе на одном из участков в Донбассе, который находится под контролем Украины, направляют на штурм позиций вдоль линии соприкосновения на краснолиманском направлении. При этом журнал Forbes пишет, что Украине не удалось полностью заменить советские системы С-300, которые находятся на вооружении ВСУ, западными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).