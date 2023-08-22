Самолет из Кургана опоздает в Москву из-за украинских беспилотников

Прибытие самолета из Кургана в Москву задержится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву

В Домодедово 23 августа вовремя не приземлился самолет из Кургана. Предварительную информацию о том, что ожидается прибытие рейса корреспонденту URA.RU сообщили в московском аэропорту. Ранее там был введен режим «Ковер» из-за того, что Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами.

«Рейс Курган — Домодедово авиакомпании NordStar от 23 августа 2023 года. Самолет Boeing 737-300, время отправления: 5:00. Время прибытия: 7:55», — сообщили в Домодедово. Но прибытие самолета задержалось.

Ранее режим «Ковер» был введен в ночь на 23 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Такой режим вводится при обнаружении в небе летающих объектов, во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна была совершить немедленную посадку или покинуть район. В Минобороны РФ уточнили, что украинские БПЛА были сбиты и подавлены, один из них столкнулся со строящимся зданием в «Москва Сити».