22 августа 2023

Самолет из Кургана опоздает в Москву из-за украинских беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэроэкспресс, клипарт. Москва, аэропорт, домодедово
Прибытие самолета из Кургана в Москву задержится Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

В Домодедово 23 августа вовремя не приземлился самолет из Кургана. Предварительную информацию о том, что ожидается прибытие рейса корреспонденту URA.RU сообщили в московском аэропорту. Ранее там был введен режим «Ковер» из-за того, что Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами.

«Рейс Курган — Домодедово авиакомпании NordStar от 23 августа 2023 года. Самолет Boeing 737-300, время отправления: 5:00. Время прибытия: 7:55», — сообщили в Домодедово. Но прибытие самолета задержалось.

Ранее режим «Ковер» был введен в ночь на 23 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Такой режим вводится при обнаружении в небе летающих объектов, во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна была совершить немедленную посадку или покинуть район. В Минобороны РФ уточнили, что украинские БПЛА были сбиты и подавлены, один из них столкнулся со строящимся зданием в «Москва Сити».

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В Домодедово 23 августа вовремя не приземлился самолет из Кургана. Предварительную информацию о том, что ожидается прибытие рейса корреспонденту URA.RU сообщили в московском аэропорту. Ранее там был введен режим «Ковер» из-за того, что Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами. «Рейс Курган — Домодедово авиакомпании NordStar от 23 августа 2023 года. Самолет Boeing 737-300, время отправления: 5:00. Время прибытия: 7:55», — сообщили в Домодедово. Но прибытие самолета задержалось. Ранее режим «Ковер» был введен в ночь на 23 августа в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Такой режим вводится при обнаружении в небе летающих объектов, во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна была совершить немедленную посадку или покинуть район. В Минобороны РФ уточнили, что украинские БПЛА были сбиты и подавлены, один из них столкнулся со строящимся зданием в «Москва Сити».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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