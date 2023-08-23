23 августа 2023

Компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина потеряла 24 млн выручки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, кредит, пять тысяч, калькулятор, ипотека, деньги, взятка, миллион рублей, миллион
Компания бывшего владельца КМЗ снизила доходы на десятки миллионов рублей Фото:

Компания ООО «Железная Мануфактура Урала», которая принадлежит бывшему владельцу «Курганмашзавода» Михаилу Болотину, за год снизила выручку более чем на 24 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия.

«ООО „Железная Мануфактура Урала“. Владелец: Болотин Михаил Григорьевич. Выручка предприятия в 2022 году: 39 400 000 рублей. Это на 24,2 млн меньше, чем за аналогичный период 2021 года (63 634 000 рублей)», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. Чистый убыток составил более 7,7 млн рублей.

Компания «Железная Мануфактура Урала» располагается в городе Чебоксары Чувашской республики. Согласно данным сервиса СБИС, она занимается оптовой торговлей скобяными изделиями. Стоимость бизнеса составляет 38,8 млн рублей. Михаил Болотин является единственным владельцем предприятия.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стал убыточным ресторан жены депутата облдумы Евгения Кафеева. Убытки гостинично-ресторанного комплекса «Сытый БаринЪ» за прошлый год составили 1,7 млн рублей. Выручка сократилась до 23,6 млн рублей, говорится в финансовой отчетности организации.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания ООО «Железная Мануфактура Урала», которая принадлежит бывшему владельцу «Курганмашзавода» Михаилу Болотину, за год снизила выручку более чем на 24 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „Железная Мануфактура Урала“. Владелец: Болотин Михаил Григорьевич. Выручка предприятия в 2022 году: 39 400 000 рублей. Это на 24,2 млн меньше, чем за аналогичный период 2021 года (63 634 000 рублей)», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. Чистый убыток составил более 7,7 млн рублей. Компания «Железная Мануфактура Урала» располагается в городе Чебоксары Чувашской республики. Согласно данным сервиса СБИС, она занимается оптовой торговлей скобяными изделиями. Стоимость бизнеса составляет 38,8 млн рублей. Михаил Болотин является единственным владельцем предприятия. Ранее URA.RU писало, что в Кургане стал убыточным ресторан жены депутата облдумы Евгения Кафеева. Убытки гостинично-ресторанного комплекса «Сытый БаринЪ» за прошлый год составили 1,7 млн рублей. Выручка сократилась до 23,6 млн рублей, говорится в финансовой отчетности организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...