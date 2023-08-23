Компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина потеряла 24 млн выручки

Компания бывшего владельца КМЗ снизила доходы на десятки миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания ООО «Железная Мануфактура Урала», которая принадлежит бывшему владельцу «Курганмашзавода» Михаилу Болотину, за год снизила выручку более чем на 24 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия.

«ООО „Железная Мануфактура Урала“. Владелец: Болотин Михаил Григорьевич. Выручка предприятия в 2022 году: 39 400 000 рублей. Это на 24,2 млн меньше, чем за аналогичный период 2021 года (63 634 000 рублей)», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. Чистый убыток составил более 7,7 млн рублей.

Компания «Железная Мануфактура Урала» располагается в городе Чебоксары Чувашской республики. Согласно данным сервиса СБИС, она занимается оптовой торговлей скобяными изделиями. Стоимость бизнеса составляет 38,8 млн рублей. Михаил Болотин является единственным владельцем предприятия.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане стал убыточным ресторан жены депутата облдумы Евгения Кафеева. Убытки гостинично-ресторанного комплекса «Сытый БаринЪ» за прошлый год составили 1,7 млн рублей. Выручка сократилась до 23,6 млн рублей, говорится в финансовой отчетности организации.