Кто заменит Суровикина на посту главнокомандующего ВКС РФ

РИА Новости: врио главкома ВКС России назначен Виктор Афзалов

23 августа 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин освобожден от должности главкома ВКС РФ Фото: официальный сайт Президента РФ Врио главкома Военно-космических сил России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Ранее занимавший пост главнокомандующего силами, генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник. «Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин освобожден от должности. Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — рассказал собеседник агентства.

Врио главкома Военно-космических сил России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Ранее занимавший пост главнокомандующего силами, генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник. «Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин освобожден от должности. Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — рассказал собеседник агентства.