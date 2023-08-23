В Госдуме предложили ввести единый стандарт на горячее питание в школах

23 августа 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы предложили составить список блюд для детей с хроническими болезнями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты комитета Госдумы по просвещению обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Норма будет включать в себя базовый перечень блюд для учеников начальных классов. «В настоящее время все субъекты [России] выполняют долгосрочные региональные программы по совершенствованию питания детей и подростков», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий». По мнению авторов обращения, в российских школах необходимо установить единую норму, которая включает базовый перечень блюд, соответствующий принципам сбалансированного питания. Уточняется, что депутаты также предложили отдельный список блюд для учеников с хроническими заболеваниями. Также предполагается питание для детей с непереносимостью тех или иных продуктов. Кроме того, в некоторых регионах наблюдается увеличение стоимости горячих блюд в школах, что также необходимо решить. Ранее с подобной инициативой выступали депутаты партии ЛДПР. В пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении URA.RU, говорилось, что учащиеся, не употребляющие во время учебного дня горячие блюда, чаще жалуются на головные боли и быструю утомляемость.

Депутаты комитета Госдумы по просвещению обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести единый стандарт на горячее питание в школах. Норма будет включать в себя базовый перечень блюд для учеников начальных классов. «В настоящее время все субъекты [России] выполняют долгосрочные региональные программы по совершенствованию питания детей и подростков», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий». По мнению авторов обращения, в российских школах необходимо установить единую норму, которая включает базовый перечень блюд, соответствующий принципам сбалансированного питания. Уточняется, что депутаты также предложили отдельный список блюд для учеников с хроническими заболеваниями. Также предполагается питание для детей с непереносимостью тех или иных продуктов. Кроме того, в некоторых регионах наблюдается увеличение стоимости горячих блюд в школах, что также необходимо решить. Ранее с подобной инициативой выступали депутаты партии ЛДПР. В пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении URA.RU, говорилось, что учащиеся, не употребляющие во время учебного дня горячие блюда, чаще жалуются на головные боли и быструю утомляемость.