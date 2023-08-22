22 августа 2023

Юную екатеринбурженку, отравившуюся в Черном море, решили не эвакуировать в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий вечер на берегу Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, море, лето, жара, отпуск, плавание, купание, отдых на море, отдых на берегу, жаркий день
Девочке стало плохо после того, как она искупалась в Черном море Фото:

Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, решили оставить на лечении в Лазаревском. При попытке транспортировки девочке стало хуже. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков», — сообщает telegram-канал «Не для протокола».

Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, динамика отрицательная. В итоге врачи Территориального центра медицины катастроф дали консультацию по видеосвязи лечащим врачам Маши и согласовали интенсивную терапию для нее.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее стало известно, что Маша Хрусталева, которая приехала отдыхать в Лазаревское, попала в реанимацию из-за ротавируса. Врачи Краснодарского края оказались бессильны перед болезнью, после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы.

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Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, решили оставить на лечении в Лазаревском. При попытке транспортировки девочке стало хуже. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, динамика отрицательная. В итоге врачи Территориального центра медицины катастроф дали консультацию по видеосвязи лечащим врачам Маши и согласовали интенсивную терапию для нее. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее стало известно, что Маша Хрусталева, которая приехала отдыхать в Лазаревское, попала в реанимацию из-за ротавируса. Врачи Краснодарского края оказались бессильны перед болезнью, после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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