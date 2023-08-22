Юную екатеринбурженку, отравившуюся в Черном море, решили не эвакуировать в Москву 23 августа 2023 в 09:57 Размер текста - 17 + Девочке стало плохо после того, как она искупалась в Черном море Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, решили оставить на лечении в Лазаревском. При попытке транспортировки девочке стало хуже. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, динамика отрицательная. В итоге врачи Территориального центра медицины катастроф дали консультацию по видеосвязи лечащим врачам Маши и согласовали интенсивную терапию для нее. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее стало известно, что Маша Хрусталева, которая приехала отдыхать в Лазаревское, попала в реанимацию из-за ротавируса. Врачи Краснодарского края оказались бессильны перед болезнью, после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы. Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, решили оставить на лечении в Лазаревском. При попытке транспортировки девочке стало хуже. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, динамика отрицательная. В итоге врачи Территориального центра медицины катастроф дали консультацию по видеосвязи лечащим врачам Маши и согласовали интенсивную терапию для нее. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее стало известно, что Маша Хрусталева, которая приехала отдыхать в Лазаревское, попала в реанимацию из-за ротавируса. Врачи Краснодарского края оказались бессильны перед болезнью, после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям