WNP: пьяные украинцы разгромили хостел в Польше

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Пьяным украинцам может грозить до пяти лет тюрьмы за разгром хостела Фото:

В Польше. В городе Гданьске, двое пьяных украинцев устроили погром в одном из хостелов. Одного из злоумышленников поместили под стражу, передает портал WNP со ссылкой на городскую полицию.

«Злоумышленники разбили стекла в „Мерседесе“, припаркованном перед общежитием, разбили окна в здании и зашли внутрь. Там они разрушили несколько дверей», — передает портал слова пресс-секретаря полиции Гданьска Мариуша Хшановского.

По словам представителя полиции, происшествие произошло в пятницу. Силовики задержали двух украинцев, один из которых вел себя наиболее агрессивно и бросал предметы в сторону представителей правопорядка, рассказал Хшановский. По словам пресс-секретаря, злоумышленники разозлились из-за того, что их попросили покинуть хостел из-за ненадлежащего поведения. Сейчас дебоширам может грозить срок до пяти лет тюрьмы.

Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что что многие поляки недовольны украинскими беженцами из-за их наглости. По его словам, некоторые украинцы получают социальные выплаты в размере 500 злотых, после чего сразу же возвращаются на родину, передает MK.RU.

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В Польше. В городе Гданьске, двое пьяных украинцев устроили погром в одном из хостелов. Одного из злоумышленников поместили под стражу, передает портал WNP со ссылкой на городскую полицию. «Злоумышленники разбили стекла в „Мерседесе“, припаркованном перед общежитием, разбили окна в здании и зашли внутрь. Там они разрушили несколько дверей», — передает портал слова пресс-секретаря полиции Гданьска Мариуша Хшановского. По словам представителя полиции, происшествие произошло в пятницу. Силовики задержали двух украинцев, один из которых вел себя наиболее агрессивно и бросал предметы в сторону представителей правопорядка, рассказал Хшановский. По словам пресс-секретаря, злоумышленники разозлились из-за того, что их попросили покинуть хостел из-за ненадлежащего поведения. Сейчас дебоширам может грозить срок до пяти лет тюрьмы. Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что что многие поляки недовольны украинскими беженцами из-за их наглости. По его словам, некоторые украинцы получают социальные выплаты в размере 500 злотых, после чего сразу же возвращаются на родину, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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