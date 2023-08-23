WNP: пьяные украинцы разгромили хостел в Польше

23 августа 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Пьяным украинцам может грозить до пяти лет тюрьмы за разгром хостела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Польше. В городе Гданьске, двое пьяных украинцев устроили погром в одном из хостелов. Одного из злоумышленников поместили под стражу, передает портал WNP со ссылкой на городскую полицию. «Злоумышленники разбили стекла в „Мерседесе“, припаркованном перед общежитием, разбили окна в здании и зашли внутрь. Там они разрушили несколько дверей», — передает портал слова пресс-секретаря полиции Гданьска Мариуша Хшановского. По словам представителя полиции, происшествие произошло в пятницу. Силовики задержали двух украинцев, один из которых вел себя наиболее агрессивно и бросал предметы в сторону представителей правопорядка, рассказал Хшановский. По словам пресс-секретаря, злоумышленники разозлились из-за того, что их попросили покинуть хостел из-за ненадлежащего поведения. Сейчас дебоширам может грозить срок до пяти лет тюрьмы. Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что что многие поляки недовольны украинскими беженцами из-за их наглости. По его словам, некоторые украинцы получают социальные выплаты в размере 500 злотых, после чего сразу же возвращаются на родину, передает MK.RU .

В Польше. В городе Гданьске, двое пьяных украинцев устроили погром в одном из хостелов. Одного из злоумышленников поместили под стражу, передает портал WNP со ссылкой на городскую полицию. «Злоумышленники разбили стекла в „Мерседесе“, припаркованном перед общежитием, разбили окна в здании и зашли внутрь. Там они разрушили несколько дверей», — передает портал слова пресс-секретаря полиции Гданьска Мариуша Хшановского. По словам представителя полиции, происшествие произошло в пятницу. Силовики задержали двух украинцев, один из которых вел себя наиболее агрессивно и бросал предметы в сторону представителей правопорядка, рассказал Хшановский. По словам пресс-секретаря, злоумышленники разозлились из-за того, что их попросили покинуть хостел из-за ненадлежащего поведения. Сейчас дебоширам может грозить срок до пяти лет тюрьмы. Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что что многие поляки недовольны украинскими беженцами из-за их наглости. По его словам, некоторые украинцы получают социальные выплаты в размере 500 злотых, после чего сразу же возвращаются на родину, передает MK.RU.