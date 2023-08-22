В Курганской области стремительно снижается отток населения

23 августа 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

В Курганской области в два раза снизилась миграционная убыль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области стремительно снижается миграционная убыль. Данный показатель за январь—июнь 2023 года по сравнению с прошлым годом сократился практически в два раза. Соответствующая информация сообщается на официальном сайте службы госстатистики по Свердловской и Курганской областям. «В январе—июне 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на территории Курганской области уменьшилось число прибывших на 9,3%. также за данный период число выбывших снизилось на 16,2%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что за семь месяцев число прибывших в Курганскую область составило 10 920 человек. Наибольшее количество приезжих наблюдается в пределах России (10 259 мигрантов). В рамках международной миграции в регион приехал 661 человек. Между тем, покинуло Курганскую область больше 11 800 человек. В пределах Российской Федерации уехало 11 106 мигрантов. В рамках международной миграции из региона уехало 745 человек. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за три месяца умерло в два раза больше человек, чем родилось. При этом специалисты отмечают, что показатели смертности и рождаемости в регионе упали по сравнению с январем-мартом 2022 года.

В Курганской области стремительно снижается миграционная убыль. Данный показатель за январь—июнь 2023 года по сравнению с прошлым годом сократился практически в два раза. Соответствующая информация сообщается на официальном сайте службы госстатистики по Свердловской и Курганской областям. «В январе—июне 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на территории Курганской области уменьшилось число прибывших на 9,3%. также за данный период число выбывших снизилось на 16,2%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что за семь месяцев число прибывших в Курганскую область составило 10 920 человек. Наибольшее количество приезжих наблюдается в пределах России (10 259 мигрантов). В рамках международной миграции в регион приехал 661 человек. Между тем, покинуло Курганскую область больше 11 800 человек. В пределах Российской Федерации уехало 11 106 мигрантов. В рамках международной миграции из региона уехало 745 человек. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за три месяца умерло в два раза больше человек, чем родилось. При этом специалисты отмечают, что показатели смертности и рождаемости в регионе упали по сравнению с январем-мартом 2022 года.