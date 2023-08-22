22 августа 2023
21 августа 2023

Сексуальные «игры» детей из ЯНАО проверяют полицейские. Видео

Полиция Ноябрьска проверяет приставания к девочке несовершеннолетнего
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске мальчик в куртке ДПС применил публично насильственные действия к девочке Фото:

В Ноябрьске мальчик, одетый в куртку сотрудника ДПС продемонстрировал проходившей мимо девочке свои интимные части, а после схватил ее за волосы и сымитировал половой акт. Происшествие попало на видео, проверкой занялись сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«По данному видео проводится проверка правоохранительных органов и субъектов профилактики. Более подробная информация не разглашается, так как ребенок несовершеннолетний», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска.

По результатам проверки будут приняты процессуальные решения. Установлено, что видео снято в Ноябрьске.

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В Ноябрьске мальчик, одетый в куртку сотрудника ДПС продемонстрировал проходившей мимо девочке свои интимные части, а после схватил ее за волосы и сымитировал половой акт. Происшествие попало на видео, проверкой занялись сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «По данному видео проводится проверка правоохранительных органов и субъектов профилактики. Более подробная информация не разглашается, так как ребенок несовершеннолетний», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения. Установлено, что видео снято в Ноябрьске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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