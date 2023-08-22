В Ноябрьске мальчик в куртке ДПС применил публично насильственные действия к девочке
В Ноябрьске мальчик, одетый в куртку сотрудника ДПС продемонстрировал проходившей мимо девочке свои интимные части, а после схватил ее за волосы и сымитировал половой акт. Происшествие попало на видео, проверкой занялись сотрудники полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«По данному видео проводится проверка правоохранительных органов и субъектов профилактики. Более подробная информация не разглашается, так как ребенок несовершеннолетний», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Ноябрьска.
По результатам проверки будут приняты процессуальные решения. Установлено, что видео снято в Ноябрьске.
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