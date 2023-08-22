В Новом Уренгое задержали рейс в Казань

23 августа 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Рейс в Казань ориентировочно задерживают на полтора часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новом Уренгое задерживают прямой рейс в Казань. Как рассказала URA.RU одна из пассажирок Татьяна, пока что время вылета перенесли на полтора часа. «Наш рейс в Казань должен был вылететь в 11:10, но его перенесли на 12:25. Но не факт, что мы вылетим вовремя, нам сообщили, что время вылета ориентировочное», — уточнила собеседница. В справочной службе аэропорта информацию подтвердили. По словам пассажирки, причиной задержки рейса является позднее прибытие. Самолет находится еще в пути. Ранее сообщалось, что рейс из Ноябрьска в Москву задержали более чем на семь часов. Самолет должен был приземлиться в аэропорт Домодедово.

В Новом Уренгое задерживают прямой рейс в Казань. Как рассказала URA.RU одна из пассажирок Татьяна, пока что время вылета перенесли на полтора часа. «Наш рейс в Казань должен был вылететь в 11:10, но его перенесли на 12:25. Но не факт, что мы вылетим вовремя, нам сообщили, что время вылета ориентировочное», — уточнила собеседница. В справочной службе аэропорта информацию подтвердили. По словам пассажирки, причиной задержки рейса является позднее прибытие. Самолет находится еще в пути. Ранее сообщалось, что рейс из Ноябрьска в Москву задержали более чем на семь часов. Самолет должен был приземлиться в аэропорт Домодедово.