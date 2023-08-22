22 августа 2023
21 августа 2023

В Новом Уренгое задержали рейс в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, ожидание, полет, телетрап, аэрофлот, авиалайнер, пассажиры, авиакомпания, туристы, самолет, туризм, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, пассажирский рукав, перелет
Рейс в Казань ориентировочно задерживают на полтора часа Фото:

В Новом Уренгое задерживают прямой рейс в Казань. Как рассказала URA.RU одна из пассажирок Татьяна, пока что время вылета перенесли на полтора часа.

«Наш рейс в Казань должен был вылететь в 11:10, но его перенесли на 12:25. Но не факт, что мы вылетим вовремя, нам сообщили, что время вылета ориентировочное», — уточнила собеседница.

В справочной службе аэропорта информацию подтвердили. По словам пассажирки, причиной задержки рейса является позднее прибытие. Самолет находится еще в пути.

Ранее сообщалось, что рейс из Ноябрьска в Москву задержали более чем на семь часов. Самолет должен был приземлиться в аэропорт Домодедово.

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В Новом Уренгое задерживают прямой рейс в Казань. Как рассказала URA.RU одна из пассажирок Татьяна, пока что время вылета перенесли на полтора часа. «Наш рейс в Казань должен был вылететь в 11:10, но его перенесли на 12:25. Но не факт, что мы вылетим вовремя, нам сообщили, что время вылета ориентировочное», — уточнила собеседница. В справочной службе аэропорта информацию подтвердили. По словам пассажирки, причиной задержки рейса является позднее прибытие. Самолет находится еще в пути. Ранее сообщалось, что рейс из Ноябрьска в Москву задержали более чем на семь часов. Самолет должен был приземлиться в аэропорт Домодедово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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