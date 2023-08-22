В Новом Уренгое задержали рейс в Казань

Рейс в Казань ориентировочно задерживают на полтора часа
В Новом Уренгое задерживают прямой рейс в Казань. Как рассказала URA.RU одна из пассажирок Татьяна, пока что время вылета перенесли на полтора часа.
«Наш рейс в Казань должен был вылететь в 11:10, но его перенесли на 12:25. Но не факт, что мы вылетим вовремя, нам сообщили, что время вылета ориентировочное», — уточнила собеседница.
В справочной службе аэропорта информацию подтвердили. По словам пассажирки, причиной задержки рейса является позднее прибытие. Самолет находится еще в пути.
Ранее сообщалось, что рейс из Ноябрьска в Москву задержали более чем на семь часов. Самолет должен был приземлиться в аэропорт Домодедово.
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