Три человека погибли из-за обстрела ВСУ белгородского санатория. Фото

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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
Двое мужчин погибли на месте после атаки беспилотника ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области трое гражданских погибли после атаки беспилотника ВСУ около санатория в населенном пункте Лавы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что украинская армия сбросила с дрона взрывное устройство.

По его словам, два человека скончались на месте. За жизнь третьего мирного жителя до последнего боролись врачи, однако он умер от серьезных травм.

До этого ВСУ сбросили две гранаты рядом с санаторием в селе Лавы. Гладков заявлял, что при том обстреле никто не пострадал. После атаки в здании были выбиты четыре окна и поврежден фасад.

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В Белгородской области трое гражданских погибли после атаки беспилотника ВСУ около санатория в населенном пункте Лавы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что украинская армия сбросила с дрона взрывное устройство. По его словам, два человека скончались на месте. За жизнь третьего мирного жителя до последнего боролись врачи, однако он умер от серьезных травм. До этого ВСУ сбросили две гранаты рядом с санаторием в селе Лавы. Гладков заявлял, что при том обстреле никто не пострадал. После атаки в здании были выбиты четыре окна и поврежден фасад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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