22 августа 2023

Закрытие аэропорта Магнитогорска продлили до ноября. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, шереметьево, авиаперевозки, авиакомпания аэрофлот, самолеты на пероне
Документ о переносе даты открытия аэропорта находится на согласовании в Челябинске Фото:

Международный аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) будет закрыт до 10 ноября. Документ о продлении сроков закрытия находится на согласовании в областном центре, заявил 23 августа директор аэропорта Евгений Кирсанов.

«Мы уже запросили продление сроков закрытия аэропорта до 10 ноября. Нам еще эти сроки не согласовали, но авиаперевозчиков мы уже поставили в известность», — передает издание «Верстов.Инфо» слова Кирсанова.

Причиной стало смещение сроков сдачи работ по реконструкции аэродрома. По словам Кирсанова подрядчик не успевает закончить их в ранее намеченный срок.

Изначально планировалось, что объект откроют 1 октября. Ремонт взлетно-посадочной полосы должен был занять четыре месяца.

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Международный аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) будет закрыт до 10 ноября. Документ о продлении сроков закрытия находится на согласовании в областном центре, заявил 23 августа директор аэропорта Евгений Кирсанов. «Мы уже запросили продление сроков закрытия аэропорта до 10 ноября. Нам еще эти сроки не согласовали, но авиаперевозчиков мы уже поставили в известность», — передает издание «Верстов.Инфо» слова Кирсанова. Причиной стало смещение сроков сдачи работ по реконструкции аэродрома. По словам Кирсанова подрядчик не успевает закончить их в ранее намеченный срок. Изначально планировалось, что объект откроют 1 октября. Ремонт взлетно-посадочной полосы должен был занять четыре месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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