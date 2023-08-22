Международный аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) будет закрыт до 10 ноября. Документ о продлении сроков закрытия находится на согласовании в областном центре, заявил 23 августа директор аэропорта Евгений Кирсанов.
«Мы уже запросили продление сроков закрытия аэропорта до 10 ноября. Нам еще эти сроки не согласовали, но авиаперевозчиков мы уже поставили в известность», — передает издание «Верстов.Инфо» слова Кирсанова.
Причиной стало смещение сроков сдачи работ по реконструкции аэродрома. По словам Кирсанова подрядчик не успевает закончить их в ранее намеченный срок.
Изначально планировалось, что объект откроют 1 октября. Ремонт взлетно-посадочной полосы должен был занять четыре месяца.
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