Из мэрии Кургана уволился первый заместитель главы города Каргаполов

23 августа 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Павел Каргаполов работал в мэрии Кургана с декабря 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из администрации Кургана уволился первый заместитель главы города Павел Каргаполов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Информацию об увольнении Каргаполова журналистам подтвердили в мэрии Кургана. «Павел Каргаполов больше не занимает должность первого заместителя мэра Кургана Елены Ситниковой. Причиной увольнения стала смена работы — Каргаполов поедет работать на Чукотку», — рассказали URA.RU источники. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Каргаполов уволился в связи с переходом на другое место работы. «Все директора департаментов и сотрудники администрации города продолжают работать в штатном режиме на своих местах», — добавили в мэрии. Каргаполов работал в правительстве области со времен бывшего губернатора Алексея Кокорина. При губернаторе Вадиме Шумкове Каргаполов занимал должность начальника контрольного управления аппарата и был помощником руководителя региона. В декабре 2021 года он перешел на должность первого заместителя мэра Кургана.

Из администрации Кургана уволился первый заместитель главы города Павел Каргаполов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Информацию об увольнении Каргаполова журналистам подтвердили в мэрии Кургана. «Павел Каргаполов больше не занимает должность первого заместителя мэра Кургана Елены Ситниковой. Причиной увольнения стала смена работы — Каргаполов поедет работать на Чукотку», — рассказали URA.RU источники. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Каргаполов уволился в связи с переходом на другое место работы. «Все директора департаментов и сотрудники администрации города продолжают работать в штатном режиме на своих местах», — добавили в мэрии. Каргаполов работал в правительстве области со времен бывшего губернатора Алексея Кокорина. При губернаторе Вадиме Шумкове Каргаполов занимал должность начальника контрольного управления аппарата и был помощником руководителя региона. В декабре 2021 года он перешел на должность первого заместителя мэра Кургана.