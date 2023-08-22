22 августа 2023

Из мэрии Кургана уволился первый заместитель главы города Каргаполов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, каргаполов павел
Павел Каргаполов работал в мэрии Кургана с декабря 2021 года Фото:

Из администрации Кургана уволился первый заместитель главы города Павел Каргаполов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Информацию об увольнении Каргаполова журналистам подтвердили в мэрии Кургана.

«Павел Каргаполов больше не занимает должность первого заместителя мэра Кургана Елены Ситниковой. Причиной увольнения стала смена работы — Каргаполов поедет работать на Чукотку», — рассказали URA.RU источники.

В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Каргаполов уволился в связи с переходом на другое место работы. «Все директора департаментов и сотрудники администрации города продолжают работать в штатном режиме на своих местах», — добавили в мэрии.

Каргаполов работал в правительстве области со времен бывшего губернатора Алексея Кокорина. При губернаторе Вадиме Шумкове Каргаполов занимал должность начальника контрольного управления аппарата и был помощником руководителя региона. В декабре 2021 года он перешел на должность первого заместителя мэра Кургана.

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Из администрации Кургана уволился первый заместитель главы города Павел Каргаполов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Информацию об увольнении Каргаполова журналистам подтвердили в мэрии Кургана. «Павел Каргаполов больше не занимает должность первого заместителя мэра Кургана Елены Ситниковой. Причиной увольнения стала смена работы — Каргаполов поедет работать на Чукотку», — рассказали URA.RU источники. В пресс-службе мэрии URA.RU ответили, что Каргаполов уволился в связи с переходом на другое место работы. «Все директора департаментов и сотрудники администрации города продолжают работать в штатном режиме на своих местах», — добавили в мэрии. Каргаполов работал в правительстве области со времен бывшего губернатора Алексея Кокорина. При губернаторе Вадиме Шумкове Каргаполов занимал должность начальника контрольного управления аппарата и был помощником руководителя региона. В декабре 2021 года он перешел на должность первого заместителя мэра Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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